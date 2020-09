Pas de Disney pour les enfants de LeBron James

Contrairement à d’autres, comme par exemple George Hill encouragée dimanche soir par sa fille derrière les panneaux, LeBron James a décidé de ne pas faire venir ses enfants. Pourtant, ils lui manquent, mais… il a préféré qu’ils restent à Los Angeles, et seule son épouse Savannah l’a rejoint dans la « bulle ».

« Il n’y a rien à faire pour eux » a-t-il répondu en conférence de presse. « Ce que je veux dire, c’est que j’en ai un qui a 16 ans. Il va faire quoi ici ? J’en ai un de 13 ans, il va faire quoi ? Ma fille de cinq ans, il n’y a rien à faire pour elle. Le parc n’est pas ouvert. »

A Los Angeles, chez papa et maman, il y a tout, et ils s’ennuieront moins en restant à la maison. « Mes enfants sont trop aventuriers, et ils adorent faire plein de choses. Cela n’a pas de sens de les faire venir ici. Il n’y a rien à faire : on va dehors ; on rentre ; on va dehors ; on rentre. Ils peuvent rester à Los Angeles et ils y sont très bien. Ici, il n’y a littéralement rien à faire, et soyons francs, ce n’est pas un endroit pour les enfants. »