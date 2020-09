Natif de Los Angeles, Austin Rivers voulait affronter les Lakers en playoffs

L’effectif des Rockets penche vers Los Angeles et la Californie puisque James Harden, Russell Westbrook et Austin Rivers sont chacun nés près de la Cité des anges.

Pour ce dernier, natif de Santa Monica, c’est spécial d’affronter les Lakers en playoffs. Les deux franchises ont croisé le fer à huit reprises en playoffs (5-3 pour Los Angeles) avant cette série en 2020, dont la dernière fois en 2009.

« On attendait ce moment », explique l’arrière de Houston à The Athletic. « On voulait jouer les Lakers. Qui ne le voudrait pas ? On a grandi en regardant les Lakers version Showtime, puis Kobe Bryant. Maintenant, ils ont celui qui est possiblement le meilleur joueur de tous les temps, LeBron James. C’est génial de les affronter. Quiconque prétendrait le contraire serait un menteur. »

La série de 1986 avait été marquée par le shoot au buzzer de Ralph Sampson, celle de 2004 par l’affrontement entre Shaquille O’Neal et Yao Ming, enfin celle de 2009 par le show de Kobe Bryant face à Shane Battier. Celle de 2020 l’est déjà par cette opposition de style entre les intérieurs des Lakers et les « Pocket Rockets ».

« On est comme les journalistes et les médias qui sont excités de couvrir cette série », poursuit Austin Rivers. « Vous voulez la suivre car vous savez que l’équipe est belle et que ce sont les Lakers. Pour nous, c’est pareil, avec en plus, la logique de compétition. »