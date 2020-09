Le statut de Bam Adebayo a rapidement évolué depuis son arrivée au Heat. Il n’a fallu que deux ans au pivot pour prouver sa valeur, gagner la confiance du staff et pousser Hassan Whiteside vers la sortie.

Titulaire depuis le début de la saison, l’ex pensionnaire de Kentucky a répondu présent en doublant quasiment ses stats et en se montrant indispensable à la bonne marche de la formation d’Erik Spoelstra. Et le début de sa campagne de playoffs ne fait que confirmer cette tendance, Bam Adebayo ayant souvent marqué les fins de match serrées de son empreinte, par son activité incessante des deux côtés du parquet.

Le pivot floridien n’a peut-être pas le talent des plus grandes stars de la ligue, mais sait jouer sur ses points forts. Son jeu sans ballon est également l’un des meilleurs actuellement, ce que D’Angelo Russell a bien remarqué. Le meneur des Wolves, de passage dans le podcast de JJ Redick, a ainsi confié qu’il choisirait Bam Adebayo en premier (en dehors de Karl-Anthony Towns et lui) s’il devait composer une équipe compétitive pour les dix ans à venir, et pas que pour lui poser des écrans d’enfer !

« Honnêtement, avec la façon dont la ligue évolue, je pense que je prendrais Bam Adebayo, a-t-il déclaré. Quand tu as quelqu’un d’aussi grand qui est aussi polyvalent sur le plan défensif et quand on voit ce qu’il apporte en attaque, ça va dans le sens de l’évolution de la ligue. On peut le voir défendre sur Giannis Antetokounmpo, et au fil de la saison, il en a fait une opposition difficile pour lui ».

Un choix validé par JJ Redick qui a également loué la large palette du pivot et sa capacité à défendre sur plusieurs postes. « Bam peut switcher du poste 1 au poste 5 », a-t-il ajouté, ce qui a également impressionné D’Angelo Russell lors de ses confrontations face au Heat, « sa façon de nous rendre à tous la tâche difficile ».

La définition d’un « max-player »

Cette semaine, Jimmy Butler a également rendu hommage à son coéquipier, essentiel dans le parcours sans-faute du Heat jusqu’à présent.

« Je suis content pour Brandon Ingram et son trophée de MIP, mais Bam l’a été pour nous, c’est celui qui a le plus progressé, a noté Jimmy « Buckets ». Il est tout pour nous. Quand on pense à ce qu’il doit faire des deux côtés du parquet, c’est bien plus dur que mon job, en particulier dans cette série, parce qu’il doit défendre sur tout le monde. Il doit commencer par Giannis (Antetokounmpo), switcher sur Khris (Middleton), je ne sais qui d’autre, et il ne se plaint jamais, alors que c’est l’une des choses les plus dures à faire, de jouer à 100% des deux côtés du terrain. Je vous le dis, et Erik Spoelstra vous le dirait aussi, il est la définition même d’un « max-player », un joueur qui peut avoir un impact sur la victoire en attaque et en défense ».

Jimmy Butler a également glissé que Bam Adebayo aurait pu être envoyé à Minnesota si les Wolves avaient choisi Miami au lieu de Philadelphie pour se séparer de l’ex joueur des Bulls. « On en rigole aujourd’hui, mais il a fait partie des raisons pour lesquelles j’ai voulu venir ici ». Dommage pour D’Angelo Russell, tant mieux pour le Heat !