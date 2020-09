Un match à oublier pour les Nuggets

Ils avaient prévenu. Ils étaient fatigués et forcément, cela allait finir par peser durant la partie. Les Nuggets ont donc fait illusion pendant douze minutes. Puis, les Clippers ont accéléré et là, Denver n’avait plus les jambes pour suivre.

La défaite dans ce Game 1 est donc lourde (120-97) mais logique. « On peut le dire comme on le veut, ça reste vrai », a réagi Nikola Jokic pour le Denver Post. « Ce fut une mauvaise, très mauvaise soirée pour nous. »

Avec un très vilain 25 % de réussite à 3-pts, 15 ballons perdus pour seulement 20 passes décisives et une défense qui n’a jamais freiné Kawhi Leonard et ses coéquipiers, les Nuggets sont passés à côté de cette rencontre. L’enchaînement des matches, après le Game 7 contre Utah mardi soir, fut trop brutal.

« Je pense que la fatigue a clairement joué un rôle dans cette prestation », observe Mike Malone, pour le site officiel de la franchise. « Les Clippers n’avaient plus joué depuis dimanche, nous on sortait d’un match le mardi, avec retour à l’hôtel à minuit. On était épuisé, et là on va donner aux joueurs le plus de repos possible ce vendredi afin d’être plus énergique samedi soir. »

« On n’a mis aucune pression sur leur défense car il y avait trop de un-contre-un et plus assez de mouvement »

Déjà en difficulté contre le Jazz, la défense à 3-points des Nuggets a encore souffert. Offensivement, l’attaque a été moins fluide, plombée par les ballons perdus et les tirs rapides.

« Dès que les Clippers ont commencé à prendre de l’avance, on a commencé à faire des possessions sans passes ou presque, et on a pris trop de tirs primés », regrette le coach de Denver. « On n’a mis aucune pression sur leur défense car il y avait trop de un-contre-un et plus assez de mouvement. De plus, on n’a rien mis de loin. »

Fatigue et jeu qui s’étiole, c’est déjà beaucoup en playoffs. Mais quand en face, il y a tant de talent, c’est alors mission impossible. Car les Clippers sont bien mieux armés que le Jazz.

« On est passé de Donovan Mitchell, Jordan Clarkson et Mike Conley à plus fort encore », rappelle Mike Malone. « Maintenant, c’est Kawhi Leonard, Paul George et Lou Williams. C’est une équipe qui vise le titre donc c’est un sacré défi. On s’est fait battre trop facilement en défense, en ne proposant pas d’aide, personne n’était là pour combler les trous. »

Il n’y a donc rien ou presque à sauver de ce Game 1 pour les Nuggets. Voilà pourquoi Paul Millsap estime qu’il faut « jeter ce match à la poubelle » et vite passer à autre chose.