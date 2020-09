Les Clippers ne font qu’une bouchée des Nuggets

Patrick Beverley, enfin apte à jouer, et Gary Harris, qui remplace Monte Morris pour des raisons de matchup, font leur retour dans le cinq de départ de leur équipe respective pour débuter cette demi-finale de la conférence Ouest.

Ce premier match entre les Clippers et les Nuggets démarrent sur des bases offensives. À l’image de Jerami Grant, auteur de trois tirs primés sur trois tentatives, Denver reste dans le rythme de sa série face à Utah pour prendre les devants (24-18). Les hommes de Doc Rivers ne sont toutefois pas en reste. Kawhi Leonard et Marcus Morris (18 points, 4/5 à trois points) marquent dix points chacun pour donner l’avantage à leur équipe mais un dunk de Nikola Jokic (15 points, 3 rebonds, 3 passes), lui aussi brillant dans ce premier quart temps, égalise dans les dernières secondes du premier quart temps (31-31). Après douze minutes, les deux équipes frisent les 60% de réussite aux tirs.

Décevant face à Dallas, le deuxième cinq des Clippers tient cette fois la route en début de deuxième période et L.A. prend rapidement l’ascendant sur une défense adverse qui manque d’intensité et de rigueur. Pat Beverley et JaMychal Green enchaînent trois lay-up alors qu’un 3-points de Paul George (19 points, 7 rebonds, 4 passes) et un dunk de Kawhi Leonard terminent un 15-4 (51-40). Jamal Murray (12 points, 6 passes, 3 rebonds) stoppe momentanément l’hémorragie mais L.A. en remet une couche. Deux dunks, un alley oop, et deux tirs primés mettent les Nuggets à -18 alors que la bande à Kawhi Leonard rentre aux vestiaires à 64% de réussite aux tirs (69-51) !

Le rouleau-compresseur des Clippers

Jamal Murray et Nikola Jokic tentent de réveiller leur troupes mais la défense agressive de Los Angeles sur les deux fers de lance de Denver transforment un peu plus ce match en démonstration. Le contraste entre le duo de stars de chaque équipe est flagrant. Leonard et George se baladent alors que Murray et Jokic terminent le match à 5 sur 15 et 6 sur 14 aux tirs. Le MVP des dernières Finals, qui passe la barre des vingt points dans un match de playoffs pour la quinzième fois de suite, soit la plus longue série en cours en NBA, et ses coéquipiers flirtent même avec les 29 points d’avance avant de lever le pied en fin de quart temps (91-67).

Après avoir enchaîné sept matchs intenses face au Jazz, Mike Malone agite alors volontiers le drapeau blanc pour économiser les jambes de ses joueurs majeurs. Denver n’aura que deux jours pour se requinquer avant le Game 2 samedi. Si leur défense leur avait permis de revenir d’un déficit de 3-1 lors du premier tour, cette nuit elle était absente. Les Clippers ont en effet marqué 66 points dans la raquette, soit un avantage dans ce secteur de +26 pour terminer la rencontre à 57% de réussite.