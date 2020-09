Sanctionné pour avoir tenté de gagner du temps, Chris Paul est en colère contre un arbitre

Scott Foster est à Chris Paul ce que Joey Crawford était à Tim Duncan. Depuis plus de dix ans, cet arbitre a Chris Paul dans le nez, et la NBA les avait mêmes convoqués il y a quelques années pour qu’ils s’expliquent. Avant le Game 7 de cette nuit face aux Rockets, cet arbitre s’est carrément permis de lui rappeler qu’il officiait en 2008 lorsque les Hornets avaient été éliminés dans un Game 7 face aux Spurs. De quoi donner le ton au match…

Et en première mi-temps, ce même arbitre a sifflé une technique à Chris Paul pour « Delay of Game », c’est-à-dire une violation pour avoir tenté de gagner du temps ! Comme c’était le deuxième avertissement du match, ça donne un lancer pour James Harden, et comme le match s’est joué dans les dernières secondes, il y a de quoi être furax…

L’arroseur arrosé…

« La violation pour gain de temps ? C’est dingue… Ce que je veux dire, c’est qu’ils montrent les ralentis, et évidemment, c’est un avantage car ça peut permettre de « challenger » une décision » se justifie Chris Paul. « Donc, je me suis accroupi pour refaire mes lacets, en espérant qu’on verrait le ralenti. Scott Foster a marché vers moi et m’a dit : « Chris, tu ne dois pas faire ça, je dois faire nettoyer la raquette. » OK, cool. Et j’ai commencé à refaire mes lacets, et là, il me siffle une violation ! Cette merde n’a pas de sens. C’est dingue… On aurait pu gagner le match. Ils vont me coller une amende car j’ai donné le nom de l’arbitre, on connaît l’histoire… »

Sur les images, on voit effectivement Chris Paul gêner le personnel qui doit essuyer la transpiration sur le terrain alors que James Harden a récupéré deux lancers après une faute de son ancien coéquipier. Chris Paul a les yeux braqués sur l’écran pour voir le ralenti, et il empêche le jeu de continuer.

Ironie de l’histoire, en début de saison, Chris Paul avait utilisé cette règle du « Delay of Game » face aux Wolves, dans les toutes dernières secondes du match.

À l’époque, il avait piégé Jordan Bell en prévenant les arbitres que l’intérieur de Minnesota n’avait pas mis son maillot dans son short. Résultat : une technique pour le joueur, un lancer pour le Thunder. Et OKC s’était miraculeusement imposé après prolongation. Et qui avait sifflé cette violation ce soir-là ? Scott Foster…