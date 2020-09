Milwaukee, la petite poussette qui fait très mal

Ce n’est arrivé que trois fois dans l’ histoire des playoffs : une victoire acquise sur des lancers avec 0 seconde au chrono. Cette nuit, Jimmy Butler s’est retrouvé sur la ligne, seul, avec personne autour de lui pour aller au rebond. Sous le panneau, Giannis Antetokounmpo est dépité. C’est lui, par une faute après le tir, qui l’a envoyé sur la ligne. Le Grec a bien essayé d’éviter Butler sur sa réception, mais il le touche, et la vidéo confortera les arbitres dans leur décision.

« J’ai essayé de lui rendre les choses compliquées » explique la star des Bucks. « Les arbitres ont estimé qu’il y avait un contact. Peut-être… Il faut que je revoie l’action. C’est comme ça… J’ai essayé de contester le tir, mais ils ont dit qu’il y avait un contact, et je dois donc regarder les images. »

Qu’en pense Jimmy Butler, auteur des deux lancers de la victoire ? « J’ai attendu que le chrono tourne, et c’était un shoot en step-back. Il y a eu faute sur moi, il me pousse dans le dos. On ne peut pas le nier. Ensuite, je savais qu’un seul lancer suffisait mais j’ai mis les deux et on a gagné. »

Le dernier mot pour l’arbitre, Mark Davis. « Giannis doit laisser de l’espace sur la réception, et il l’a touché avec sa main gauche sur le torse. J’ai eu le sentiment qu’il l’avait déséquilibré et qu’il ne lui avait pas permis de se réceptionner dans une position normale. Résultat, j’ai estimé que c’était une faute sur le shoot. »