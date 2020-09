Le MVP de la nuit : Robert Covington, une performance en « 3-and-D »

On attendait James Harden ou Russell Westbrook, et finalement, le meilleur joueur de ce Game 7 étouffant est Robert Covington. Arrivé en cours de saison dans une formation qu’il connaît parfaitement, l’ailier des Rockets a fait très mal au Thunder, et pas uniquement en inscrivant le dernier lancer du match.

Intérieur atypique dans le système des Rockets, « RoCo » a été le premier à allumer de loin pour placer Houston sur les bons rails. Souvent placé à 45°, il fait merveille dans cette position, surtout quand il a un coéquipier dans le corner. Il feinte la passe, et le défenseur est obligé de faire un choix, et il peut dégainer.

Son autre spécialité, le redoublement de passes. Surtout avec Harden. Ces deux-là font très mal quand il s’agit de déplacer la défense avec un jeu de passes pour déjouer les prises à deux, et dès que le surnombre est réalisé, Covington peut frapper à 3-points. A l’arrivée, sa performance traduit parfaitement ses qualités de polyvalence, d’adresse et de défense : 21 points, 10 rbds, 2 passes et 3 interceptions pour 30 d’évaluation. Six de ses sept paniers sont à 3-points, et son unique panier à 2-points est un drive féroce dans la raquette, preuve qu’il peut aussi prendre les intervalles.

Désormais, Covington a du très lourd qui l’attend puisqu’il va devoir défendre sur LeBron James et Anthony Davis. « Ce sera un combat » a-t-il annoncé. Et ça débute dès vendredi !