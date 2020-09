Rien de grave pour Damian Lillard

Le premier examen de son genou droit avait montré une entorse mais Damian Lillard avait souhaité quitter la « bulle », en pleine série contre les Lakers, pour rentrer à Portland afin d’être à nouveau examiné.

Il faut dire qu’une blessure contractée sans contact, c’est toujours extrêmement inquiétant et on peut rapidement craindre le pire. Fort logiquement, les Blazers n’allaient prendre aucun risque avec leur meilleur joueur, élu MVP de la « bulle » (37.6 points et 9.6 passes de moyenne).

Les fans et la franchise de Portland peuvent être rassurés. Le site Stadium a confirmé que le meneur All-Star souffrait bien d’une entorse légère. Il n’y a donc aucune inquiétude à avoir pour l’avenir. Les prochaines semaines et mois d’intersaison suffiront à Damian Lillard pour récupérer.