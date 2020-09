[Programme du soir] Le premier Game 7 de la saison !

Au premier tour où pour gravir la dernière marche d’une finale NBA, chaque Game 7 est unique. Un match sur lequel toute une saison se joue avec deux seules issues, la victoire ou les vacances. Après y avoir goûté à deux reprises la saison dernière, Denver va à nouveau devoir conclure sa série par un Game 7.

Et après les Spurs et les Blazers en 2019, cette fois, ce sera le Jazz de Donovan Mitchell et Rudy Gobert qu’il faudra affronter à partir de 02h30 (en direct sur beIN Sports 1), un duel que les Clippers, futurs adversaires en demi-finale de conférence, suivront avec attention.

Dès 23h30, Raptors et Celtics se retrouveront pour le Game 2 de leur demi-finale, un match dans lequel le champion en titre, fessé lors du premier match, se doit de réagir.