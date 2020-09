John Calipari ému et fier des exploits de Jamal Murray

Devin Booker, Anthony Davis ou encore Shai Gilgeous-Alexander et Bam Adebayo… On ne compte plus les jeunes vedettes passées par Kentucky, sous les ordres de John Calipari, et parmi eux, il y a aussi Jamal Murray. « Je lui ai envoyé une photo, simplement avec : Wow, je ne peux pas te dire à quel point je suis fier de toi ! » raconte John Calipari au Denver Post, qui avoue avoir été très ému en regardant le Game 6 face au Jazz.

Le coach de Kentucky est fier de son ancien joueur pour son discours contre le racisme et la justice sociale, ses chaussures avec les portraits de Breonna Taylor et George Floyd, et bien sûr ses exploits à répétition : 142 points inscrits en trois matches, 31 paniers à 3-points en six matches, deux matches à 50 points et plus dans la même série. Fier aussi de ses parents qui ne l’ont pas chouchouté : pas de télé, pas de téléphone ou d’Internet…

« Partout où il est passé, Jamal a dû prouver des choses, et il vaut mieux être costaud… Sa dureté mentale peut se résumer comme ça : « Respectez qui je suis et comment je suis. »

La maîtrise des shoots difficiles

Et sur le plan basket, il n’est pas étonné que le jeu à risques de son ancien arrière fasse mouche. Il se souvient notamment que la star des Nuggets s’entraînait à prendre des shoots improbables à l’entraînement. « Tu ne peux pas prendre un tir comme ça » lui disait John Calipari, et Jamal Murray lui répondait : « C’est un bon tir, et je peux le mettre« . Une confiance qu’on retrouve aujourd’hui en NBA.

« Aujourd’hui, il prend des tirs que j’appellerais des « shoots de merde… », et il les maîtrise. Aujourd’hui, il peut en mettre plus de la moitié, et on est là à se dire : « Punaise, il peut le faire ! » On ne peut avoir peur en les prenant, et c’est pour ça qu’ils rentrent. »

Et la suite, c’est quoi ?

« A quel point peut-il être bon ? » demande John Calipari. « On ne sait pas encore car ce n’est que le début… Il n’y a pas un tir qu’il considère comme un mauvais tir. S’il prend ce tir, c’est qu’il estime que c’était un bon tir. C’est Jamal. Il est très confiant dans ce qu’il est et ce qu’il fait. On ne peut pas lui enlever cette confiance. »