Les Bulls ont des vues sur des assistants encore dans la « bulle »

Si les Bulls prennent leur temps pour trouver un coach, c’est parce que rien ne presse, mais aussi parce que des entraîneurs ciblés sont encore en lice dans la « bulle ». Même si une visioconférence est toujours possible, ce n’est pas certain que les franchises concernées acceptent au cœur de la compétition de les laisser passer un entretien.

Selon ESPN, Chicago aurait ainsi des vues sur Darvin Ham (Bucks), Wes Unseld Jr. (Nuggets) et Dan Craig (Heat). Ces trois noms viennent enrichir une longue liste d’assistants que le staff d’Arturas Karnisovas souhaite rencontrer, et il s’agit de Jamahl Mosley et Stephen Silas (Mavs), Ime Udoka (Sixers) et David Vanterpool (Wolves). Toujours en place à Chicago, Chris Fleming va passer un entretien, et ça pourrait être aussi le cas de Roy Rogers.

Côté « head coach », un seul nom est avancé : Kenny Atkinson, l’ancien entraîneur des Nets, coupé en pleine saison.