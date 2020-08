RC Buford ne voit pas Gregg Popovich quitter San Antonio

Sur le banc des Spurs depuis 1996, Gregg Popovich est le coach le plus victorieux de l’histoire (saison régulière et playoffs compris), et à 71 ans, il vient de louper les playoffs pour la première fois en 23 ans ! Est-ce que cette fin de série pourrait le pousser à tenter une expérience loin de San Antonio ?

Possible puisque avec les départs successifs de Tim Duncan, Manu Ginobili et enfin Tony Parker en 2019, San Antonio a tourné l’une des pages les plus prestigieuses de son histoire. L’équipe est désormais en pleine transition, avec des jeunes à fort potentiel pour épauler le tandem DeRozan-Aldridge, et il se murmure que les Nets seraient prêts à casser leur tirelire pour s’offrir Coach Pop’.

Mais pour RC Buford, le directeur général de la franchise de San Antonio, l’avenir doit aussi s’écrire en tenant compte du passé et en s’appuyant sur les valeurs développées par coach Pop et le front office au fil des années.

« On en est là par notre héritage et notre histoire. Et en terme de projet, ça ne va pas beaucoup changer, en ce qui concerne nos valeurs, notre identité, notre engagement envers la communauté et notre volonté de gagner », a-t-il expliqué. « On évalue nos forces, nos faibles, les opportunités et en fonction de ça, on crée des plans pour revenir plus fort. »

Malgré l’intérêt affiché par les Nets, Buford laisse ainsi sous-entendre que Greg Popovich sera encore la pierre angulaire du projet des Spurs à l’avenir même si apparemment, il ne s’est pas entretenu précisément sur le sujet avec l’intéressé.

« Je ne sais pas s’il a dit quelque chose de différent à Brian (Wright, le GM des Spurs), mais il n’a rien exprimé d’autre que la façon dont nous allions construire notre équipe la saison prochaine », a-t-il simplement commenté sur CNBC, ajoutant que coach Popovich restait le « guide » en terme de projet, même si chaque décision se prenait de façon collégiale.