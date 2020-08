Après 25 jours sans jouer, Russell Westbrook effectuait cette nuit son grand retour. Avant la rencontre, Mike D’Antoni avait prévenu que son temps de jeu serait limité, et il l’a été avec 24 minutes.

Le temps pour le meneur de compiler 7 points, 7 passes et 6 rebonds à 3 sur 13 aux tirs. Aucun ballon perdu (une première pour lui en quatre ans !) et surtout une victoire de 34 points. Idéal pour une reprise.

« Il nous apporte simplement de l’énergie, il accélère le jeu. Quand Russell est de retour, ça vous donne un shoot d’adrénaline » décrit Mike D’Antoni. « Il va s’améliorer au fur et à mesure qu’il jouera. Je savais qu’il serait un peu rouillé mais il nous a apporté une belle étincelle pour débuter le match, et j’ai trouvé qu’il avait très bien joué. »

Plus que ravi de retrouver son compère à l’arrière, James Harden a pu se concentrer sur le scoring et il a été très propre avec un 11 sur 15 aux tirs en 28 minutes. Les Rockets, dans leur ensemble, ont bien profité de cette rentrée avec un jeu moins stéréotypé que lors des quatre premières manches. « Il apporte de l’énergie et cette excitation qu’il nous manquait » estime James Harden. « On avait simplement besoin de lui. Évidemment, c’est notre leader. On sait tous ce qu’il apporte sur un terrain et pour notre équipe, et c’est excitant de l’avoir avec nous« .

« Il nous apporte du rythme, de la vitesse, et James n’a plus à créer toutes les actions »

Ce qu’apprécie Mike D’Antoni, c’est que le jeu ne dépend plus uniquement de James Harden. « Il nous apporte du rythme, de la vitesse, et James n’a plus à créer toutes les actions » confirme le coach de Houston dans le Houston Chronicle. « Russell a vraiment trouvé les gars en début de match, pour de bons tirs. On n’en a pas mis beaucoup mais il s’agissait de bons tirs et il a vraiment créé les choses. Quand on a un gars de cette stature, c’est important. Il nous a manqué pendant quatre matches, et maintenant qu’il est là, on va voir ce qu’on peut faire. »

Quant à l’intéressé, il n’a jamais eu le sentiment d’être absent car il était sur le banc à encourager, et même à se transformer en assistant. « Cela fait partie de mon boulot. Si je ne joue pas, je trouve des moyens d’avoir un impact sur l’équipe par le leadership, et c’est quelque chose qui me tient à coeur, qu’il s’agisse d’aider les gars à élever leur jeu ou de continuer à apporter une énergie positive. »