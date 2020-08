Jaylen Brown sur les propriétaires : « Ils parlent toujours de réforme, réforme, réforme et rien ne change »

Devenu un des joueurs les plus actifs dans le combat pour davantage de justice sociale, Jaylen Brown n’est pas convaincu par les promesses des derniers jours, suite aux réunions entre les propriétaires et les joueurs NBA.

Il faut dire que le constat qu’il énonce ne peut pas vraiment lui donner tort.

« Je pense que, à la base, la NBA a fait un excellent travail en mettant Black Lives Matter sur le parquet, en laissant les joueurs avoir un message sur leur maillot, comme avec les temps-mort à la télévision où on diffusait nos vidéos, mais ce n’est pas assez », explique-t-il ainsi à ESPN. « Les gens continuent de se faire tuer dans les rues et le climat aux États-Unis reste le même. »

L’ailier des Celtics semble donc sceptique sur la volonté des propriétaires d’aider les joueurs dans leur démarche.

« Je ne peux pas parler pour tout le monde, seulement pour moi, mais j’ai des doutes. Disons que je ne suis pas aussi confiant que je devrais l’être. Des promesses ont été faites année après année, on a déjà entendu ça, les mêmes mots, avant. Déjà en 2014, on parlait de réforme et c’est toujours le cas. Plusieurs ressortent les mêmes mots et idées et rien ne change. Tout le monde parle du changement et progressivement on pense qu’il va se passer quelque chose. Mais des gens mourraient en 2014 et on est en 2020, et les gens meurent de la même façon. Ils parlent toujours de réforme, réforme, réforme et rien ne change. »

N’hésitant pas à glisser qu’un nouveau boycott comme celui de Milwaukee « pourrait se refaire si nécessaire », Jaylen Brown attend des gestes forts de la part des propriétaires, parmi les personnes les plus puissantes des Etats-Unis. L’ouverture de toutes les salles NBA en centre de vote est un bon début, mais il espère encore davantage.

« Au début de nos conversations, chaque salle NBA, détenue par les propriétaires, devait être utilisée ainsi. Pas seulement celles où les joueurs évoluent. Toutes les salles que détiennent les propriétaires doivent être ouvertes car les obstacles au vote existent. Je ne vois pas comment ou pourquoi c’est un problème. On devrait pouvoir ouvrir des salles partout, notamment pour les noirs. Voter ne devrait pas être aussi compliqué, mais au contraire, très simple. Encore une fois, il y a des endroits où les centres de vote sont de moins en moins nombreux. »