Bob Myers évoque la saison prochaine avec beaucoup d’incertitude

S’il y a une franchise qui doit faire les cent pas en attendant avec impatience la reprise de la saison 2020-2021, c’est bien Golden State. Le succès des Warriors a été aussi exceptionnel depuis 2015 que leur chute brutale cette saison, entre le départ de Kevin Durant et les longues blessures de Klay Thompson puis de Stephen Curry.

Autant dire que le « front office » est impatient de voir son équipe refouler les parquets et retrouver les sommets, le plus rapidement possible. Avec toutefois plusieurs inconnues, comme la date de la reprise, la présence de spectateurs ou pas… Autant d’interrogations qui poussent Bob Myers à aborder la suite avec précaution.

« Ce sera plus différent que jamais » a confié le GM podcast animé par Tim Kawakami de The Athletic. « Il n’y a jamais eu autant d’incertitudes que pendant cette intersaison au niveau de la ligue ».

Entre prudence et ambition

Ce qui tracasse Bob Myers, c’est la stratégie financière à adopter, en concertation avec Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, l’idée étant de tout faire pour ramener les Warriors sur le devant de la scène, tout en essayant de rester raisonnable sur le plan économique.

« Il est hyper compétitif et il veut gagner, gagner à tout prix » a ajouté Bob Myers au sujet de Joe Lacob. « Je suis un dirigeant chanceux, dont le propriétaire est motivé par le fait de gagner plus que tout. Donc, en se basant là-dessus, je peux dire que nous serons toujours agressifs. Mais sans connaître les variables économiques qui seront là, il m’est difficile de dire sans équivoque dans quelle direction nous irons. Dans une année normale, je pourrais dire avec plus de confiance que nous serons très, très agressifs. Et ça ne veut pas dire que nous ne le serons pas. Mais je ne sais pas, ça dépend, c’est tout. Joe penche toujours vers la victoire, mais il y a toujours un aspect économique à tout ce que nous faisons ».

Golden State a quand même des motifs d’espoir, ne serait ce qu’avec les retours de blessure de la traction arrière de Steve Kerr et le deuxième choix de Draft à venir, ce qui va permettre aux Warriors de récupérer un renfort de choix.

« Soyons agressifs, mais comprenons que la situation économique pourrait être différente », a-t-il résumé une nouvelle fois. « On ne sait jamais ce qui va se passer. La free agency… Qui sait comment ça va se dérouler ».