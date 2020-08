Les Knicks bouclent les arrivées de trois nouveaux assistants de Tom Thibodeau

A priori, les Knicks ont bouclé le staff de Tom Thibodeau avec les arrivées d’Andy Greer, son plus fidèle assistant, de Dice Yoshimoto, qui l’épaulait aux Bulls et aux Wolves, et de Mike Woodson, ancien coach des Knicks et des Hawks. Ce trio rejoint les deux premières recrues : Kenny Payne, ancien assistant de John Calipari à Kentucky et Johnnie Bryant, assistant de Quin Snyder au Jazz.

Ce banc est riche et varié, et on imagine que ces nominations scellent le sort de Mike Miller, le coach intérimaire et ancien assistant de Dave Fizdale. Même s’il lui reste encore un an de contrat, Miller devra sans doute faire ses valises et trouver une place sur un nouveau banc.