Les Knicks vont engager Johnnie Bryant comme premier assistant de Tom Thibodeau

L’info est signé Shams Charania et concerne un nouveau renfort en provenance de Salt Lake City pour les Knicks.

Après Walt Perrin, promu assistant GM après 19 ans de bons et loyaux services au sein de la cellule de recrutement du Jazz, c’est Johnnie Bryant, assistant de Quin Snyder, qui rejoint Tom Thibodeau comme premier assistant.

Ancien pensionnaire de l’université d’Utah, Johnnie Bryant avait rejoint le Jazz en 2012 en tant qu’assistant en charge du développement des joueurs avant d’être promu assistant deux ans plus tard suite à l’arrivée de Quin Snyder en tant qu’entraîneur principal.

Le Jazz a précisé hier que l’assistant, reconnu pour avoir participé au développement de Gordon Hayward et Donovan Mitchell, restera en poste durant l’intégralité du parcours d’Utah dans la « bulle ».

L’arrivée de Johnnie Bryant devrait écarter un retour de Mike Miller, qui avait pris la suite de David Fizdale et qui semblait prêt à rester comme assistant de Tom Thibodeau. S’il reste, il sera sans doute derrière Johnnie Bryant et Kenny Payne dans la hiérarchie des assistants, et peut-être même Mike Woodson.