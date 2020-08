Pour cette saison, Leandro Bolmaro privilégie le Barça à la NBA

Alors que la NBA est en plein boycott et que le calendrier pour la suite des opérations (playoffs, Finales, Draft) est nécessairement très flou, Leandro Bolmaro (2m01, 91kg) a logiquement décidé de rester à Barcelone.

A 19 ans, l’arrière – ailier argentin fait partie des prospects internationaux qui devrait être sélectionné à la prochaine Draft mais le garçon a sagement accepté une prolongation de 3 ans au sein du club Blaugrana en août dernier.

« Le rêve de tout joueur est d’évoluer au plus niveau possible, mais en ce moment je suis avec Barcelone et je viens de signer un nouveau contrat », a déclaré Bolmaro pour Gigantes. « Je dois d’ailleurs remercier le club et les coachs. Je veux jouer ici. L’année passée, j’ai appris énormément et c’est une grande expérience pour moi de pouvoir continuer à m’entraîner. »

Il faut dire que la saison avec le Barça s’annonce tout à fait enthousiasmante avec un effectif de grande qualité, dont Nikola Mirotic, Alex Abrines et le dernier arrivé, Nick Calathes (en provenance du Panathinaikos), et surtout l’arrivée aux manettes de Sarunas Jasikevicius, le sorcier lituanien.

« Il me dit toujours de donner mon maximum, de toujours me tenir prêt parce qu’il va me donner des opportunités. Je vais jouer en Euroleague et en ACB, à un niveau élevé, et je vais devoir donner le maximum pour l’équipe », reprend Bolmaro. « Je suis concentré sur Barcelone, la NBA arrivera plus tard si c’est mon tour. Je suis encore très jeune et je veux jouer ici car je m’y sens très à l’aise. »

Je joue avec les meilleurs d’Europe et, à chaque entraînement, j’apprends beaucoup

La saison passée était celle de la découverte pour Bolmaro qui a effectué ses grands débuts avec l’équipe première (5 points et 2 passes de moyenne en 13 minutes, sur 9 rencontres) en Liga ACB, mais également en Euroleague où il a déjà démontré sa qualité de passe (2 points, 2 passes de moyenne en 9 minutes, sur 6 rencontres).

Dans la plus pure tradition argentine, Bolmaro est un joueur qui « pue » le basket. Il sent le jeu se développer et il est déjà un adepte des passes au cordeau. Avec l’équipe 2 du Barça, il tournait la saison dernière à 15 points et plus de 3 passes par match (après une première campagne à 10 points, 3 rebonds et 2 passes).

Encore fluet et perfectible au shoot notamment, Bolmaro ne s’inquiète pas vraiment de sa cote à la prochaine Draft, mais plutôt de tenir le choc aux entraînement face à Calathes et Thomas Heurtel. « Je n’y pense pas tellement. Un jour, tu es en hausse, le suivant, tu es en baisse. Je préfère me concentrer sur mon basket », conclut Bolmaro. « Je joue avec les meilleurs d’Europe et tous les jours, à chaque entraînement, j’apprends beaucoup. Ils s’entraînent chaque jour comme si c’était la dernière fois. En défense, ils viennent te chercher très haut et ils ne te laissent pas bouger. Je dois encore peaufiner mon jeu en termes de vision, d’attention aux détails et grâce à eux, c’est ce que je fais. »

La NBA attendra, le jeune argentin est à son aise, et bien entouré, en Catalogne…

Ses highlights de la saison passée