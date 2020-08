Certains y verront un signe… Alors que les Lakers célébraient le « Mamba Day » en hommage à Kobe Bryant, ils ont mené 24-8 face aux Blazers. Il reste alors moins de cinq minutes à jouer dans le premier quart-temps, et c’est sur un panier de Kentavious Caldwell-Pope que le tableau d’affichage s’est illuminé des numéros de Kobe Bryant.

« Je l’ai vraiment vu, mais j’étais clairement énervé de rater mon lancer-franc, mais j’ai effectivement vu le 24-8, et c’est toujours cool de voir ses numéros partout » a réagi l’arrière des Lakers. « Et puis simplement le fait d’avoir le maillot du Mamba sur le dos, on a juste ressenti cette énergie et on a joué avec. »

Sur les réseaux sociaux, fans des Lakers mais aussi joueurs ont aussi vu le tableau d’affichage, et tout le monde y va de son message. Comme Chris Paul ou Kevin Love.

« J’ai effectivement constaté qu’on menait 24-8 car j’essaie toujours de suivre le cours du match » raconte LeBron James. « Je regarde toujours pour savoir si on mène, ou si on perd, le nombre de fautes, et les choses comme ça… Et quand j’ai regardé, j’ai vu 24-8, je me suis dit : « OK, il est là, dans la salle ». C’est une belle soirée pour notre franchise, et c’est quelque chose dont on se souviendra sans doute toujours : ce Game 4 des playoffs 2020. »