IRM rassurante pour Kristaps Porzingis

Quand Kristaps Porzingis a mal au genou, on est forcément préoccupé chez les Mavericks, mais l’IRM passée ce lundi n’a révélé aucune lésion au genou droit. Absent du Game 4, le Letton est incertain pour la prochaine rencontre, prévue mardi, mais sa participation reste possible. « Ce sera décidé au moment du match, comme pour Luka la veille » a expliqué Rick Carlisle à propos de la présence de son intérieur.

« Ecoutez, il peut se passer beaucoup de choses, et ça évolue d’heure en heure, de minute en minute, et sans doute jusqu’au dernier moment demain » poursuit le coach de Dallas sur ESPN. « Comme le match est 21h00, il faudra peut-être attendre la fin de journée pour être certain. Je dirais qu’il n’y a rien sur l’IRM qui soit synonyme de forfait, et c’est bonne nouvelle. »

C’est effectivement une bonne nouvelle, et comme Luka Doncic, Kristpas Porzingis est aux soins toute la journée. Comme les Mavericks jouent en fin de journée, il pourra profiter d’une journée supplémentaire de soins. Même chose pour le Slovène dont la cheville n’est évidemment pas à 100%.

Dans les trois premières manches de la série, Kristaps Porzingis tournait à 27 points et 8.7 rebonds de moyenne.