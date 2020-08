À long terme, les Grizzlies veulent se battre pour le titre

Les Grizzlies ont tout donné et ont quitté Orlando aux portes des playoffs sans regret. Successivement privés de Tyus Jones, Justise Winslow et Jaren Jackson Jr, les troupes de Taylor Jenkins ont dû puiser au plus profond de leurs ressources et auront forcément appris de ces matchs à enjeu.

Pour le président de la franchise, Zach Kleiman, les joueurs doivent ressortir grandis de cette aventure.

« Est-ce que j’aurais aimé qu’on tape Portland ? Bien sûr, mais il faut reconnaître aux Blazers le mérite d’avoir bien joué maintenant qu’ils sont au maximum de leurs capacités, » a-t-il reconnu dans le Commercial Appeal. « Je suis très fier de la façon avec laquelle les gars se sont battus sur ces matchs. Et sur le long terme, je pense que l’expérience acquise lors de ces matches sera vraiment significative ».

La page Conley/Gasol est définitivement tournée et Memphis se veut à nouveau ambitieux, guidé par un jeune groupe (le plus jeune de la ligue en 2019-2020) dans lequel Ja Morant se destine au rôle de « franchise-player ».

Avec 12 joueurs sous contrat et la possibilité de re-signer De’Anthony Melton ou Josh Jackson, les Grizzlies ont à présent une bonne base pour travailler et continuer à progresser. En ce sens, le mot d’ordre est désormais de pouvoir jouer le titre à long terme. « L’accent va continuer à être mis sur la façon de construire une équipe qui va se battre pour le titre », a ainsi résumé Zach Kleiman.

« Le chemin est encore long et on a cette vision à long terme, qui est de se battre pour gagner des titres et avoir du succès sur la durée »

À la tête du projet des Grizzlies, Taylors Jenkins, l’autre grosse satisfaction de la saison du côté de Memphis, œuvre déjà en coulisses pour préparer 2020-2021, qu’il aborde lui aussi avec enthousiasme.

« C’est ce qui me sort du lit chaque matin, déjà parce que j’adore ce que je fais, à savoir coacher au basket. Et de savoir qu’on a un futur radieux devant nous avec de super jeunes joueurs, ça m’excite beaucoup, » a-t-il déclaré. « Le chemin est encore long et on a cette vision à long terme, qui est de se battre pour gagner des titres et avoir du succès sur la durée ».

Le programme du coach des Grizzlies risque donc d’être chargé ces prochaines semaines, entre la préparation de la saison à venir et… la rentrée des classes.

« J’ai passé les deux derniers jours à faire probablement la plus longue « to-do list » de ma jeune carrière, mais j’ai hâte de m’attaquer à chacune de ces tâches et de remettre tout le monde sur le pont pour bosser sur ce qui doit être fait« , a-t-il ajouté. « J’ai quelques déjeuners de prévus avec des joueurs, pour des conversations de fin de saison, parler de l’été, des mois à venir. Ensuite je vais sans doute prendre une semaine pour passer du temps avec ma famille. Les enfants reprennent l’école, donc je vais passer un peu de temps avec ma femme avant de me remettre au travail, chercher des moyens d’améliorer l’équipe et les joueurs, faire de la vidéo, comment je peux être un meilleur coach… On est encore à quelques mois de la Draft et de la free agency. Mais dès qu’on saura à quel moment on rejouera des matchs, on sera prêts pour ça ».