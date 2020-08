Face à l’agressivité des Bucks, le Magic sait que sa marge de manœuvre est « très faible »

Comme l’an passé, face aux Raptors, le Magic a surpris d’entrée en remportant le Game 1 de son premier tour des playoffs. Mais comme l’an passé, il y a des risques qu’Orlando ne remporte ensuite plus un match…

Depuis deux matchs, Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont ainsi redressé la barre, notamment défensivement.

« Notre marge d’erreur contre une équipe comme les Bucks est déjà très faible », confesse Nikola Vucevic, qui ne peut pas tout faire. « C’est une grande équipe, et il faut qu’on joue à notre meilleur niveau pour avoir une chance. Ce soir, on ne s’est laissé aucune chance, alors qu’ils ont vraiment tout donné sur le terrain. »

Sans Jonathan Isaac et Mo Bamba, dont la saison est terminée, et alors que Aaron Gordon et Michael Carter-Williams n’ont toujours pas enfilé leur shoot de la série, la différence de talent entre les deux équipes est déjà compliquée à compenser. D’autant qu’Evan Fournier, le deuxième meilleur marqueur de l’équipe cette saison, ne tourne qu’à 11.3 points, 2.7 rebonds et 2.3 passes de moyenne, à 36% de réussite au tir dont 32% de loin…

Dans ces conditions, le Magic ne peut donc pas se permettre d’être moins agressif qu’un adversaire déjà supérieur.

« Ils sont venus avec une intensité défensive et une agressivité offensive similaires à celles du dernier match, et nous n’étions pas prêts pour cela », a regretté l’entraîneur Steve Clifford. « Nous en parlons depuis le jour où nous avons su que nous allions les affronter : nous devons rivaliser avec eux. Quand vous jouez contre un gars comme Giannis, qui est un ultra-compétiteur, vous devez rivaliser avec lui. Jusqu’à ce soir, j’ai l’impression que nous avons fait du bon travail. Aujourd’hui, nous avions un peu de retard. »

Même avec cela, pas sûr que cela suffise face à une équipe de Milwaukee qui a repris confiance, après une première sortie complètement ratée. Mais en espérant vite retrouver Aaron Gordon, le Magic n’a pas vraiment le choix.

« Ils ont haussé leur niveau, et nous devons faire pareil », conclut D.J. Augustin. « Nous devons l’égaler, ou au moins essayer de mieux jouer. Ce n’est pas fini. C’est une longue série, et c’est ce qui est bien avec les playoffs. »