Giannis Antetokounmpo irrésistible, les Bucks reprennent la main face au Magic

Après leur raté en ouverture de la série, les Bucks remontent sereinement en puissance depuis deux matchs. Malgré tous les efforts de Nikola Vucevic (32 points, 10 rebonds), difficile pour le Magic de résister lorsque Giannis Antetokounmpo évolue à un tel niveau d’intensité et d’efficacité, comme cela a été le cas sur ce Game 3.

À ses côtés, ses coéquipiers n’ont plus qu’à dérouler, ce qu’ils ont fait sans trembler avec l’aide d’une adresse extérieure retrouvée (46% de réussite à 17/37) et six joueurs à 8 points et plus.

Le « Giannis show »

Giannis Antetokounmpo parvient à se mettre en rythme rapidement afin de répondre à un Nikola Vucevic à nouveau efficace d’entrée. C’est ensuite au tour de Khris Middleton de reprendre confiance, délivrant un service pour Wes Matthews de loin avant de scorer à son tour de loin puis d’enchaîner avec un tir à mi-distance.

C’est lors des premières rotations que le match commence à basculer à l’image du superbe move de Robin Lopez puis avec Donte DiVincenzo qui vient conclure un 15-3 (12-23).

Terrence Ross porte le Magic à bout de bras, enchaînant les exploits, mais Milwaukee réplique de loin avec Giannis Antetokounmpo et Kyle Korver, laissant les Floridiens à 8 points après 12 minutes (23-31).

Giannis Antetokounmpo continue de malmener Khem Birch avec un 2+1 suivi d’un violent contre pour ensuite réussir un nouveau panier près du cercle et un dunk en transition après interception, portant déjà son total à 16 points à 6/6 au tir et 3/3 au lancer (27-42).

James Ennis et Marvin Williams en viennent aux mains

C’est au tour de DJ Augustin de maintenir difficilement Orlando à la surface avant que le Magic ne plonge pour de bon suite à deux missiles en contre-attaque de Khris Middleton et Wes Matthews qui font très mal (34-53).

La situation ne s’arrange pas pour les Floridiens qui perdent alors James Ennis, expulsé au même titre que Marvin Williams suite à un début de bagarre, et encaissent un 13-0 conclu par Wes Matthews depuis le corner (34-58).

Giannis Antetokounmpo rejoint la pause à 21 points à 8/8 au tir avec un nouveau panier lointain et un dunk à son actif, faisant frôler l’écart avec les +30 (43-70).

Orlando revient à -12 avant de craquer

La paire Middleton-Antetokounmpo continue de faire des misères au Magic au retour des vestiaires, suffisamment pour maintenir les Bucks autour des 30 points d’écart comme après ce dunk en contre-attaque du « Greek Freak » sur une passe de son lieutenant (50-80).

Les 3-points de Terrence Ross et Evan Fournier redonnent des couleurs à Orlando qui passe alors un 22-7 pour repasser sous la barre des 20 points d’écart suite à un dunk de Khem Birch et un 3 points de Nikola Vucevic (72-91).

Giannis Antetokounmpo s’emploie alors à boucler le troisième quart en filant jusqu’au cercle à quatre secondes du buzzer (77-99), mais le Magic refait le coup du dernier match en passant un 15-3 marqué par la malice de DJ Augustin et conclu par Terrence Ross, plutôt chaud de loin depuis la reprise (92-104).

Mais comme il y a deux jours, ce sont Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez qui vont sceller les espoirs des hommes de Steve Clifford, Eric Bledsoe finissant le boulot dans les dernières minutes pour offrir aux Bucks leur deuxième succès dans cette série (107-121), afin de reprendre le contrôle de leur duel face à Orlando.