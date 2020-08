Bam Adebayo, le coeur et l’âme du Heat

Les Pacers n’ont pas toujours pas trouvé la solution. Le Heat a fait le break dans la série avec un troisième succès de rang et Bam Adebayo a répondu présent avec 22 points, 11 rebonds et 5 passes (mais aussi 6 balles perdues).

Jimmy Butler a reçu un solide coup de main et n’a pas manqué l’occasion de complimenter l’autre All-Star du Heat.

« Bam n’a pas besoin qu’on le mette plus en confiance. Il sait qu’il est l’un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et il va continuer à progresser parce qu’il bosse et qu’il s’implique. Je vous l’ai toujours dit, il est le cœur et l’âme de l’équipe, c’est lui qui nous fait avancer. »

Des rebonds défensifs « Udonis-esque »

Après un bon Game 1 à 17 points, 10 rebonds et 6 passes, Bam Adebayo avait été beaucoup plus discret lors de la deuxième levée, avec 7 points, 5 rebonds et 4 passes. Cette fois-ci, dominateur sous les panneaux, il a été « Udonisesque » selon Coach Spoelstra.

« Il a réalisé des actions décisives en fin de match des deux côtés du terrain. Ses rebonds ont été énormes », soulignait le coach. « On avait besoin de ces chances supplémentaires parce qu’ils avaient bien défendu et avaient causé deux balles perdues. Ses deuxièmes chances et ses lancers ont été essentiels. Ses rebonds défensifs était Udonis-esque. »

Un compliment dans le jargon du Heat, en référence évidemment à Udonis Haslem, le vétéran, le taulier du club. En d’autres termes, Bam Adebayo a été très bon et c’est de bon augure pour Miami qui semble se destiner pour une demi-finale de conférence face à Milwaukee.

Il pèse sur un match sans marquer

Avec un banc profond et athlétique, le Heat a les qualités pour s’adapter à la défense des Bucks et s’imposer de multiples manières différentes. À l’aise dans la bulle, la troupe de Jimmy Butler a surtout un leader bien défini, mais un leader qui aime aussi déléguer.

« Il y a une différence énorme quand il est sur le terrain et quand il ne l’est pas, et des deux côtés. Donc, il n’a rien à prouver à qui que ce soit. Il sait qui il est », reprend Jimmy Butler. « Il me ressemble beaucoup, comme tout le monde dans ce vestiaire d’ailleurs. Je pense qu’il se fiche de ce que les autres pensent, il va faire son travail et aider son équipe à gagner. »

Face aux Bucks, s’ils passent l’obstacle du Magic, Bam Adebayo héritera sans aucun doute de la lourde tâche de défendre sur Giannis Antetokounmpo. Mobile, physique et athlétique, il a le profil pour le gêner défensivement. C’est presque un duel fratricide entre les deux intérieurs d’origine nigériane, l’un grec et l’autre américain.

« Je pense que c’est difficile de me rendre inefficace maintenant », conclut Bam Adebayo. « Je peux faire beaucoup de choses, et je ne dis pas ça pour m’auto-congratuler. Je pose de bons écrans, je peux ouvrir des positions pour mes coéquipiers et je n’ai pas besoin de marquer pour ça. J’ai fini à 7 points au Game 2 mais tout le monde m’a dit que j’avais eu le plus gros impact sur le match. C’est ce genre de choses que je dois faire. Je suis arrivé dans la ligue en tant que défenseur et quelqu’un qui amène de l’énergie donc, quand ça ne va pas fort en attaque, je peux toujours apporter en défense et dans l’effort. »

Dans sa troisième saison NBA, à 23 ans, Bam Adebayo est encore en pleine progression, alors même qu’il tournait déjà à 16 points et 10 rebonds de moyenne cette année. Il n’a certes pas la même carrure qu’Alonzo Mourning (et encore), une légende locale, mais il a tout pour perpétuer sa tradition de défense rugueuse et de capes All-Star à répétition. Le Heat s’est trouvé un autre intérieur aux trois poumons, l’âme et le coeur de l’équipe.