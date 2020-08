Fred VanVleet, l’arme létale

Dans la continuité de sa dernière campagne de playoffs, sa finale NBA et sa saison régulière, Fred VanVleet a attaqué cette campagne 2020 avec brio. Un premier match référence d’entrée à 30 points à 8/10 à 3-pts et 11 passes décisives, puis un Game 2 où il a été présent dans les moments clés (24 points, 10 passes décisives) suivi d’une nouvelle sortie à 22 points (à 8/13 au tir) dans le Game 3 ponctuée d’un panier de sa moitié de terrain, sa façon de rappeler les amateurs NBA au bon souvenir de l’un des grands absents de cette « bulle », Steph Curry.

À chaque match, l’arrière se sait attendu. Mais « FVV » trouve toujours la parade, entraînant son adversaire dans une danse effrénée dont lui seul connaît l’issue. Du catch-and-shoot, des 3-points du centre-ville en sortie d’écran, des drives conclus au millimètre, main droite, main gauche, et cette faculté à ressortir de bons ballons qui en fait un véritable casse-tête depuis le début de la série pour les Nets.

Une confiance à toute épreuve

À chaque étape depuis son entrée en NBA, Fred VanVleet a eu cette capacité à remplir sa mission. De joueur du bout du banc, à « role player » puis sixième homme attitré, jusqu’à intégrer le cinq majeur sur la durée cette saison et se muer aujourd’hui en joueur pour l’instant le plus décisif de l’équipe.

Une progression qu’il doit à son travail quotidien mais également à sa confiance.

« J’essaie de rester agressif, répond simplement l’intéressé concernant sa réussite actuelle. Comme je le dis depuis quatre ans, même si ça peut paraître cliché, peu importe que je shoote bien ou pas, j’ai toujours la même confiance en moi. J’essaie de continuer à trouver mes spots et continuer à prouver des choses ».

Un leader en puissance

En plus d’assurer sur le terrain, l’ancien pensionnaire de Wichita State prend également de l’importance dans le vestiaire, n’hésitant pas à rameuter tout le monde quand le besoin s’en fait sentir.

« Je trouve que Fred est un compétiteur hors pair mais c’est aussi un très grand leader, » a ainsi dévoilé Nick Nurse après le Game 3. « Je vais vous donner un bon exemple. À la mi-temps, alors qu’on se préparait à revenir sur le terrain, il a pris les gars très rapidement et a dit : « Hey, ils vont reprendre vite et fort et on doit aussi reprendre plus vite. Préparez-vous à courir avec ces gars parce qu’ils vont revenir à la charge ». Il coache un peu sur certains aspects du jeu. Il veut être compétitif et que tout le monde soit dans le coup. Il veut toujours jouer pour gagner. Ce type est un vrai winner ».

Reste une question à laquelle il lui faudra répondre sur le terrain : jusqu’où peut-il aller ?