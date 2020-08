Hassan Whiteside et les Blazers ont envoyé un premier message

La victoire de Portland contre Los Angeles n’est pas une aussi grosse surprise que celle d’Orlando contre Milwaukee. Comme le Magic, les Blazers ont mérité de prendre l’avantage dans leur série après un match solide.

Le piège était évident tant les Lakers avaient affiché des faiblesses offensives dans la « bulle » face à des Blazers qui, eux, avaient le vent dans le dos avec un Damian Lillard de feu. La première étape, celle de renverser Los Angeles, est donc réussie. Il faut désormais encore la répéter trois fois.

« C’est la première victoire sur quatre », rappelle C.J. McCollum au site officiel des Blazers. « On a encore beaucoup de travail à faire, de choses à améliorer. On a très bien défendu, mais on a tout de même donné des paniers faciles, offert trop de lancers-francs. Là, on peut resserrer les rangs. »

« On est assez malin pour savoir que gagner un match est une bonne chose mais il faut préparer le suivant »

Même discours chez Damian Lillard (34 points et 5 passes décisives), qui savoure ce succès et la prestation de ses coéquipiers mais sait que le chemin est encore long.

« On a fait un superbe effort collectif. Dès le début du match, on a affiché le niveau d’énergie nécessaire pour affronter la meilleure équipe de la ligue. On a défendu, on a joué ensemble, partagé le ballon. On n’a pas connu de coup de mou. Même face à leurs moments forts, on a gardé la tête haute. On devrait être fier de prendre ce match, car ça a demandé beaucoup d’efforts, mais il faut déjà penser au prochain. On n’est pas dans le discours du ‘On n’a encore rien fait’, car on a remporté ce match. Mais on est assez malin pour savoir que gagner un match est une bonne chose mais il faut préparer le suivant. »

Profitant de la maladresse des Lakers pour compenser leurs ballons perdus, les Blazers ont bien défendu en deuxième mi-temps (seulement 37 points encaissés après la pause) quand Carmelo Anthony et Gary Trent Jr. ont retrouvé de l’adresse au meilleur moment. Le symbole de cette bonne défense, c’est la présence d’Hassan Whiteside.

« Sans Hassan Whiteside, on ne gagne pas le match »

Les Blazers ont besoin que l’ancien de Miami soit à son meilleur niveau pour exister face au secteur intérieur des Lakers, si grand et puissant avec Anthony Davis, Dwight Howard et JaVale McGee. Surtout parce que Zach Collins était absent de ce Game 1. En 26 minutes, Hassan Whiteside a compilé 7 points, 8 rebonds et 5 contres.

« Sans lui, on ne gagne pas le match », glisse Damian Lillard. « Il a été énorme. On sait qu’ils ont beaucoup de joueurs dans la raquette donc a besoin que nos intérieurs soient eux aussi présents des deux côtés du terrain. »

Déjà très important contre les Nets (16 points et 9 rebonds en 15 minutes) lors du dernier match de saison régulière, Hassan Whiteside possède une réputation – souvent justifiée – de joueur pas toujours concerné et impliqué, en attaque comme en défense. Mais dès qu’il est concentré, ça change beaucoup de choses.

Ses deux contres en moins d’une minute dans les ultimes moments du match ont permis aux Blazers de passer un 11-4 et de valider leur succès. « Il a eu un impact sur le match. Lui et Jusuf Nurkic se complètent », analyse Terry Stotts. « Il a été très mature », souligne CJ McCollum pour évoquer le rôle de remplaçant qu’Hassan Whiteside a accepté, après le retour de Jusuf Nurkic. « Il a compris qu’il pouvait encore avoir de l’impact sur les rencontres. Quand il joue comme ça, on est vraiment très difficile à battre. »