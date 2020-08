Nikola Vucevic et le Magic piègent les Bucks

Déjà en difficulté à l’arrêt de la saison, les Bucks n’ont pas vraiment rassuré dans la « bulle », Giannis Antetokounmpo se montrant même très nerveux. Le Grec ne croit pas au fameux interrupteur qui ferait qu’une équipe pourrait se lancer comme par magie lorsque les playoffs débutent.

Et si des 3-points du « Greek Freak » et d’Eric Bledsoe offrent le premier avantage à Milwaukee, le Magic ne tarde pas à prendre l’ascendant derrière Markelle Fultz et Nikola Vucevic. Le pivot monténégrin libère des espaces pour les shooteurs, Gary Clark et James Ennis, et Orlando vient carrément de passer un 15-2 à ses adversaires !

Nikola Vucevic brillant, Evan Fournier éteint

Les Bucks tentent de recoller à coups de 3-points, mais Markelle Fultz trouve toujours ses spots à mi-distance, alors que Nikola Vucevic compense la maladresse d’un Evan Fournier qui n’est pas dans ses baskets (33-23).

La défense de Milwaukee, si impressionnante pendant 90% de la saison régulière, est totalement aux abois, et l’attaque n’est pas beaucoup mieux. On sent énormément de frustration du côté du Wisconsin, avec des joueurs qui cherchent constamment des fautes et se plaignent aux arbitres, pendant que le Magic déroule son plan.

Déterminés à bloquer au maximum l’accès au cercle et à limiter au maximum les balles perdues, les joueurs de Steve Clifford offrent un minimum de munitions sur jeu rapide aux Bucks, qui se retrouvent en manque de décalages.

Brook Lopez, agacé de ne pas mettre un tir, tente de détruire sa chaise lors d’un temps-mort, et il faut le retour de Giannis Antetokounmpo pour ramener un peu d’intensité défensive à Milwaukee.

Mais à la mi-temps, il y a toujours dix points d’écart (62-52) alors même qu’Evan Fournier est toujours fanny…

Bloqués, les Bucks ne trouvent pas de solutions

Giannis Antetokounmpo remet un 3-points, alors qu’Eric Bledsoe se réveille, et revoilà les Bucks à un petit point (69-68). On se dit que le talent de Milwaukee va réussir à renverser le momentum de la rencontre.

Sauf que Nikola Vucevic répond avec plusieurs paniers, poste bas ou à 3-points, et tout se fissure à nouveau du côté de Milwaukee. Khris Middleton effacé, le « Greek Freak » est visiblement frustré alors que l’écart a regonflé (92-79).

Un 3+1 de Kyle Korver, suivi d’un bon passage de Khris Middleton ramènent à nouveau les Bucks, cette fois à deux possessions (99-93) mais Milwaukee ne réagit que par des tirs extérieurs et, à mesure que la pression augmente, ces shoots se font de plus en plus désespérés. Giannis Antetokounmpo et Eric Bledsoe finissent carrément par artiller en première intention, et ça fait les affaires du Magic, bien aidé par la bonne agressivité de Terrence Ross.

D’autant qu’Evan Fournier se met enfin à rentrer des tirs et la messe est dite, grâce également à la vista de DJ Augustin (11 points, 11 passes) même si Mike Budenholzer tente de jouer petit. Nikola Vucevic (35 points, 14 rebonds, 4 passes décisives) le punit et les Bucks vont devoir se secouer pour le Game 2, prévu jeudi.