Draft 2020 : quels représentants pour les franchises à la « lottery » ?

Même si la « lottery », prévue ce jeudi soir, se déroulera de manière virtuelle en visioconférence, les quatorze équipes concernées par ce tirage au sort seront comme d’habitude représentées.

Comme toujours, c’est un mélange entre des joueurs et des dirigeants. On retrouvera notamment de jolis noms avec D’Angelo Russell, Stephen Curry ou De’Aaron Fox. Mais aussi des nouveaux dirigeants, arrivés dans leur franchise récemment, comme Arturas Karnisovas à Chicago, Leon Rose à New York ou Troy Weaver à Detroit.

Pour rappel, ce sont les Warriors, les Cavaliers et les Timberwolves qui possèdent le plus de chances (14 %) d’obtenir le précieux premier choix de Draft.

La liste complète des représentants :

Atlanta : Jami Gertz (actionnaire)

Charlotte : Devonte’ Graham (joueur)

Chicago : Arturas Karnisovas (vice-président)

Cleveland : Brad Daugherty (ancien joueur)

Detroit : Troy Weaver (GM)

Golden State : Stephen Curry (joueur)

Memphis : Elliot Perry (actionnaire)

Minnesota : D’Angelo Russell (joueur)

New Orleans : Trajan Langdon (GM)

New York : Leon Rose (président)

Phoenix : James Jones (GM)

Sacramento : De’Aaron Fox (joueur)

San Antonio : Peter J. Holt (propriétaire)

Washington : Rui Hachimura (joueur)