Selon The Athletic, la « lottery » prévue le 20 août prochain se déroulera de manière « virtuelle ». Il s’agira d’une visioconférence à laquelle participeront les quatorze équipes concernées par le tirage au sort.

Pour l’instant, on connaît les noms de onze équipes : les Warriors, les Cavaliers, les Timberwolves, les Hawks, les Pistons, les Knicks, les Bulls, les Hornets, les Wizards, les Kings et les Pelicans. Les trois franchises restantes sont à l’Ouest, et il faudra attendre la soirée de mercredi pour connaître leurs noms.

A noter que même si Washington termine avec un plus mauvais bilan que Charlotte, et peut-être Chicago, la NBA a figé les classements à la suspension de la saison en mars dernier. Ce qui signifie que les Hornets auront toujours 6% de choisir en 1er, contre 4.5% pour les Wizards.

1. Golden State Warriors (14%)

2. Cleveland Cavaliers (14%)

3. Minnesota Timberwolves (14%)

4. Atlanta Hawks (12.5%)

5. Detroit Pistons (10.5%)

6. New York Knicks (9%)

7. Chicago Bulls (7.5%)

8. Charlotte Hornets (6%)

CALENDRIER DE LA DRAFT 2020

17 août : date-butoir pour s’inscrire dans la Draft

20 août : « lottery » de la Draft 2020

6 octobre : date-butoir pour les « underclassmen » pour confirmer leur inscription dans la Draft

16 octobre : Draft 2020