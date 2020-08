Matisse Thybulle, la solution anti-Tatum des Sixers ?

Brett Brown n’a pas été au bout. Avant le Game 1 contre les Celtics, l’idée de placer Matisse Thybulle dans le cinq majeur, face à Jayson Tatum, était évoquée. Finalement, le coach de Philadelphie n’a pas touché à son cinq majeur.

Néanmoins, le rookie a tout de même eu 32 minutes pour s’exprimer et il s’est bien, dans tous les sens du terme, défendu face à Jayson Tatum. Quand le All-Star s’est retrouvé face un autre défenseur, il a marqué 28 points à 8/12 au shoot. Face à Matisse Thybulle, il n’a inscrit que 4 petits points, à 2/9 au shoot.

« Il a réalisé un excellent travail », a remarqué Brett Brown pour NBC Sports. « Ce n’était pas facile : c’est un rookie, qui a une mission, face à l’un des meilleurs joueurs de la ligue en isolation. Il a été très bon. Il a été discipliné, bien placé. Il a montré ses mains, évité les fautes. C’était très bien. »

Une des actions les plus remarquables et propres de Matisse Thybulle reste son contre sur une tentative à 3-pts en premier quart-temps, alors que Jayson Tatum s’était libéré avec un écran. Pareil, en dernier quart-temps, il a volé un ballon par derrière sur un pick-and-roll.

Discret offensivement, le joueur de Philadelphie a terminé son match avec 5 points, 2 interception et 1 contre, celui du premier quart-temps. De quoi convaincre Brett Brown de changer sa formation pour le Game 2 ?

« Pour l’instant, c’est comme ça », a répondu le coach. « Quand on regarde les minutes de Josh Richardson et de Matisse, elles sont en miroir avec celles de Kemba Walker et Tatum. Je ne suis pas prêt à faire exploser le cinq majeur pour tout ça. Je vais regarder les vidéos et considérer cette option. »

Nul doute que l’entraîneur a cette idée en tête car Al Horford n’a pas fait un bon match (6 points, 3 ballons perdus, 5 fautes, un +/- de – 18…) et souffre toujours pour être efficace offensivement à côté de Joel Embiid et encore plus pour défendre face à des ailiers comme Jaylen Brown ou… Jayson Tatum.