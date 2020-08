Pour défendre sur Jayson Tatum, Matisse Thybulle pourrait être titulaire face aux Celtics

Comme on l’expliquait dans notre preview, Brett Brown va devoir faire un choix pour son cinq majeur, car en l’absence de Ben Simmons, il n’a personne qui peut défendre sur Jayson Tatum de façon régulière.

L’entraîneur des Sixers a ainsi confirmé que Matisse Thybulle pourrait être propulsé titulaire pour la série.

« On parle beaucoup de différents scénarios. Et c’est envisagé », a répondu Brett Brown sur l’idée de titulariser le rookie, qui sera très utilisé, même s’il reste remplaçant. « Matisse aura un rôle défensif majeur dans cette série ».

En effet, c’est Ben Simmons qui défendait principalement sur Jayson Tatum lors des divers affrontements entre les deux clubs. Sans le All-Star, les Sixers se retrouvent démunis, surtout que Glenn Robinson III est aussi blessé.

« Il faut être précis. On ne peut pas se permettre de rater, de faire des erreurs, de manquer une lecture. Pour le dire simplement, c’est compliqué »

« Le défi, quand on regarde ces ailiers scoreurs, c’est que l’absence de Ben et la blessure de Glenn Robinson sont une punition. Ça signifie que vous devez vous appuyer sur les autres joueurs évidents, parce qu’on ne peut pas simplement faire jouer Josh Richardson et Matisse 48 minutes. Donc ça pèse sur d’autres éléments, l’effort collectif, la compréhension des tendances des adversaires, le but du plan de jeu… Il faut être précis. On ne peut pas se permettre de rater, de faire des erreurs, de manquer une lecture. Pour le dire simplement, c’est compliqué. »

Reste à voir qui Matisse Thybulle remplacerait dans le cinq majeur. Shake Milton ou Al Horford ? La logique voudrait que ce soit le dernier, qui aura du mal à défendre sur Kemba Walker, Jaylen Brown ou Gordon Hayward.

« Ce n’est pas tellement différent », répond le Sixer quand on l’interroge sur la perspective de passer une série sur Jayson Tatum. « Chaque match que j’ai joué, en gros, mon boulot était de défendre le meilleur joueur adverse, à l’exception peut-être de Kawhi (Leonard) et LeBron (James). Donc pour moi, ça n’a rien de différent. »