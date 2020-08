Preview Playoffs 2020 | Boston (3) – Philadelphie (6)

Boston – Philadelphie. C’est une des grandes rivalités de l’histoire de la ligue, et elle connaît un nouveau souffle depuis quelques années avec le retour sur le devant de la scène des Sixers.

Les deux franchises se sont même affrontées en playoffs en 2018, en demi-finale de conférence, et ce sont les Celtics qui s’étaient imposés en cinq manches. Neuf joueurs actuels avaient participé à cette série – dont un qui a changé de camp l’an passé, Al Horford.

Ils se rencontrent cette année pour la vingt-et-unième fois en postseason, les C’s ayant un large avantage avec treize victoires. Et bientôt quatorze ?

MENEURS

Avec ou sans Ben Simmons, c’est Shake Milton qui est officiellement meneur de jeu des Sixers depuis la reprise et le duel est forcément déséquilibré puisqu’il affronte Kemba Walker, All-Star aguerri. Certes, l’ancien Hornet revient d’une blessure au genou, il a été économisé et tourne seulement à 14.2 points et 3.2 passes à Orlando, mais en seulement 25 minutes, avec 49% d’adresse globale et 43% de loin.

Shake Milton est aussi à 25 minutes de moyenne depuis huit matchs, mais 9 points, 4.6 passes, 42% aux tirs et 30% de loin. Surtout, ses 39 rencontres en carrière ne pèsent pas bien lourd face aux 661 de Kemba Walker. Et même s’il n’en a disputé que 11 en playoffs, il est venu à Boston ça, et il fait peu de doutes qu’il aura à coeur de marquer ses retrouvailles avec la postseason.

Avantage Boston

EXTÉRIEURS

Tobias Harris et Josh Richardson forment un joli duo sur les extérieurs, capable de peser des deux côtés du terrain et compilant 33.5 points de moyenne cette saison. Celui composé de Jaylen Brown et Gordon Hayward est aussi solide en défense, mais plus efficace en attaque avec 37.8 points de moyenne en cumulé, et de meilleurs pourcentages aux tirs.

Des chiffres qui s’équilibrent quand on ne prend en compte que les matchs au sein de la bulle. Difficile de les départager, et si un facteur devait faire la différence, ce serait celui de l’expérience : Tobias Harris et Josh Richardson ont disputé respectivement 16 et 19 rencontres de playoffs, Gordon Hayward et Jaylen Brown, 24 et déjà 44 à seulement 23 ans. Sans oublier que Jayson Tatum est un vrai extérieur, et qu’il peut donner un gros coup de main dans ce secteur. Dans un basket sans positions, les Celtics excellent sur les extérieurs.

Avantage Boston

INTÉRIEURS

Sur le papier, l’avantage est ici pour Philly avec Joel Embiid et Al Horford, titulaire à la place de Ben Simmons, et qui a l’avantage de connaître tout de l’adversaire.

Est-ce que ça suffira pour le faire débuter le match ? Car en face la paire d’intérieurs se compose de l’intérieur de métier Daniel Theis et de l’extérieur de formation Jayson Tatum qui depuis son atterrissage raté dans la bulle (5 points à 2/18) compile 25.3 points à 54% aux tirs dont 49% à 3-points.

L’avantage de taille des Sixers peut faire la différence mais contre un cinq « small ball » en pleine bourre, Brett Brown, dont la troupe a peu de certitudes, a fortiori sans Ben Simmons, pourrait titulariser un joueur plus petit au poste 4. Faire défendre Matisse Thybulle sur Jayson Tatum par exemple. Le coach insiste pour l’instant sur l’importance de son intérieur en défense, sans préciser s’il sera titulaire.

Malgré ses pépins à la cheville et au poignet, Joel Embiid devrait lui faire un gros chantier face à Daniel Theis : il essaie depuis un an d’effacer de sa mémoire le tir au buzzer de Kawhi Leonard. Il a toujours été efficace contre les C’s, et le seul qui réussissait à le freiner est maintenant à ses côtés.

Avantage Sixers

LES BANCS

Celui des Sixers regorge de titulaires possibles comme Mike Scott ou Matisse Thybulle, mais aussi de shooteurs avec James Ennis et Furkan Korkmaz. C’est riche mais ça manque de liant, et d’un vrai leader.

À l’inverse, Boston possède en Marcus Smart l’un des remplaçants les plus complets de la ligue, véritable energizer en attaque et en défense. Le « pitbull » des Celtics pèse sur les matches, et à ses côtés, Enes Kanter peut aussi faire très mal par sa présence au rebond et son opportunisme en attaque. C’est donc moins riche en nombre chez Boston, mais c’est clairement plus fort sur une rotation de 7/8 joueurs. On surveillera aussi Brad Wanamaker dont l’expérience en Euroleague peut être précieuse si Kemba Walker a des difficultés.

Avantage Boston

LES COACHES

Les deux entraîneurs sont sur deux dynamiques complètement opposées. Alors que Brad Stevens a son effectif au complet, Brett Brown doit s’adapter à l’absence de Ben Simmons. Le coach des Sixers a vécu un exercice compliqué, avec une équipe qui n’a pas répondu aux attentes et a fait preuve d’une grande nervosité toute l’année, ce qui lui vaut aujourd’hui d’être sur la sellette selon certains. Sans être contesté, Brad Stevens avait aussi géré une situation compliquée l’an passé autour de Kyrie Irving, avant de rebondir cette saison avec un effectif plus équilibré, ce qui lui vaut lui une prolongation de son contrat.

Reste le duel de coaching pur entre deux techniciens qui ont l’habitude de s’affronter. Brad Stevens peut s’appuyer sur 46 matches et cinq campagnes en postseason, Brett Brown en a coaché 34 sur deux saisons. À lui de s’adapter au « small ball » adverse en faisant un choix dans son cinq, et en étant prêt à changer son fusil d’épaule.

Avantage Celtics

LA CLÉ DE LA SÉRIE

Le poste 4. Jouer grand n’est pas à la mode. Les Sixers sont allés à contre-courant de cette tendance en piquant Al Horford aux Celtics l’été dernier pour l’associer à Joel Embiid. On a autant écrit sur le potentiel du duo que sur leurs difficultés : les deux All-Stars n’ont jamais vraiment trouvé comment se répartir leurs taches, ce qui a causé beaucoup de frustration à Philly et poussé Brett Brown à mettre le vétéran sur le banc. Avant de le réintégrer pour compenser l’absence de Ben Simmons.

Peut-il raisonnablement aligner les deux face aux cinq celte ? Il y a des avantages à en tirer en attaque, avec ces deux joueurs capables de dominer près du cercle et d’étirer le jeu, qui ont en plus beaucoup de shooteurs à régaler autour d’eux. Jaylen Brown devrait alors défendre sur son ancien coéquipier.

Mais en défense ? « Big Al » serait face à un Jayson Tatum en pleine bourre, il devrait se déplacer sur un Jaylen Brown tout aussi mobile. Brett Brown semble y croire après sa belle prestation contre Pascal Siakam.

Joel Embiid et Al Horford ont joué deux fois ensemble lors des quatre duels avec Boston cette année, avec 26 points à 6/25 pour le premier, 25 points à 9/24 pour le second. Brett Brown aurait peut-être plutôt intérêt à miser sur Matisse Thybulle pour étirer un peu plus le jeu et laisser travailler Joel Embiid, tout en plaçant un gros défenseur sur le meilleur joueur adverse. Et profiter d’Al Horford en sortie de banc. Wait and see.

SAISON RÉGULIÈRE

23 octobre : Philadelphie – Boston (107-93)

12 décembre : Boston – Philadelphie (109-115)

9 janvier : Philadelphie – Boston (109-98)

1er février : Boston – Philadelphie (116-95)

Philadelphie 3-1

VERDICT

On se répète mais les Celtics abordent les playoffs en pleine forme et sereins après avoir effacé la douloureuse expérience Kyrie Irving, quand les Sixers ont vécu à leur tour une saison chaotique sur tous les plans, avec un potentiel jamais atteint, avant de voir Ben Simmons rendre les armes sur blessure.

Difficile en effet d’aller contre la logique et d’effacer autant de doutes dans une série en sept matchs.

Boston 4-2

CALENDRIER

Game 1 : lundi 17 août (00h30)

Game 2 : mercredi 19 août (00h30)

Game 3 : vendredi 21 août (00h30)

Game 4 : dimanche 23 août (19h00)

Game 5 : mardi 25 août (si besoin)

Game 6 : jeudi 27 août (si besoin)

Game 7 : samedi 29 août (si besoin)