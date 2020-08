Joel Embiid : « Je n’ai, à l’évidence, pas assez shooté »

Ben Simmons forfait pour les playoffs, l’attention des Celtics en défense sera logiquement portée sur Joel Embiid.

Et comme le pivot avait assumé ses responsabilités en arrivant dans la « bulle », il est facile pour lui de faire le constat de son premier match. Avec 26 points et 16 rebonds, le Camerounais a compilé des chiffres solides mais dans le détail, on retrouve également cinq ballons perdus et seulement 15 shoots tentés.

« Je n’ai, à l’évidence, pas assez shooté », reconnaît-il à ESPN. « Je dois être plus agressif. Je dois faire plus. Peut-être devons nous davantage me mettre en position. Il faut régler ça pour le Game 2. J’ai un travail à faire : porter l’équipe. Je vais avoir besoin de mes coéquipiers, mais je dois aussi faire plus. »

En premier quart-temps, le pivot a marqué 12 points à 5/5 au shoot et il a eu la balle au poste. Malheureusement, il a aussi perdu trois ballons, face au jeu et sans réelle pression, avec des passes très mal appuyées.

C’est ensuite que les Celtics ont refermé l’étau, comme prévu puisque Joel Embiid a passé du temps à travailler ces séquences. Les prises à deux et les aides ont été systématiques et le All-Star de Philadelphie a souffert pour trouver des espaces et des bons tirs. Et il n’a pas été sauvé par son tir extérieur, finissant avec un faible 1/4 à 3-pts.

Néanmoins, si les Sixers ont commis beaucoup d’erreurs (18 ballons perdus) et que leur meilleur joueur n’a pas fait un grand match, ils ont été dans la partie jusqu’au bout, ne cédant que dans les ultimes instants de ce Game 1. Avec un peu de concentration et un Joel Embiid plus tranchant, ils peuvent réagir dès le Game 2.