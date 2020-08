Le duo Brown/Tatum repousse les Sixers

Sans Ben Simmons, Joel Embiid sait qu’il est dans l’obligation de se sublimer pour que son équipe puisse remporter la série. Les premières minutes de ce match montrent que le pivot camerounais est déterminé à être le guide pour son équipe. Panier poste bas, dunk rageur sur contre-attaque et tir à 3-points avec step back, il est chaud (17-16).

Boston n’est pas flamboyant en attaque mais les coéquipiers de Jayson Tatum parviennent tout de même à déployer leur jeu. Surtout, ils profitent des nombreux ballons perdus de leurs adversaires pour scorer sur transition. Avec Joel Embiid sur le banc, les Sixers peinent à trouver l’alternance en attaque.

Heureusement pour eux, Alec Burks fait, comme souvent depuis l’arrivée dans la bulle, de belles choses en sortie de banc. Ses prises de risques permettent aux Sixers de prendre les devants dans ce match.

Le retour de Joel Embiid doit permettre aux Sixers de retrouver du jeu poste bas. Mais les hommes de Brett Brown continuent d’enchaîner les mauvaises passes et de donner des points faciles à leurs adversaires. Philly, malgré de belles séquences défensives, commence à souffrir face au talent de Jayson Tatum. Tirs à 3-points ou pénétrations, l’homme fort des Celtics aime ce genre de match et sa montée en puissance fait mal aux 76ers. Personne n’est en mesure de défendre sur l’ailier de la Team USA. Ben Simmons pouvait le faire, mais il n’est pas là… (43-36).

Jayson Tatum en mode funambule

Les dernières minutes de ce second acte sont compliquées pour les Sixers. Coupé du ballon poste bas, Joel Embiid joue trop loin du cercle. Comme prévu, le « spacing » en attaque des Sixers n’est pas bon du tout.

À l’inverse, Brad Stevens peut être satisfait de la prestation de ses hommes. Ils partagent le ballon et optimisent au maximum leurs possessions. Jayson Tatum et Gordon Hayward terminent fort, et les Sixers peuvent s’estimer heureux de ne compter que six points de retard à la pause (55-49).

La mi-temps n’a pas permis aux Sixers de rectifier le tir sur les pertes de balles. C’est dommage car ils défendent plutôt bien mais ils donnent trop d’opportunités à une équipe qui leur est offensivement supérieure. Jayson Tatum et Jaylen Brown se régalent et l’écart entre les deux équipes se stabilise (67-59).

La rage d’Al Horford

Philadelphie souffre mais les coéquipiers de Al Horford ne lâchent pas. Plutôt passeur en première mi-temps, Tobias Harris se décide enfin à apporter son écot en attaque. Boston ne comprend pas ce qui lui arrive.

Critiqué depuis le début de la saison, Al Horford montre l’exemple. Lui qui a l’habitude de ce genre de match sort enfin le grand jeu. Boston encaisse un 20-8 pour terminer ce 4e acte. Après une grosse bataille au rebond, Al Horford remet le ballon dans le cercle. Son cri de rage se fait entendre dans toute la salle. Grâce à lui, son équipe a pris les commandes et mène même de quatre points (79-75).

Omniprésent des deux côtés du terrain, Jaylen Brown sonne la révolte côté Boston. C’est lui qui provoque la faute flagrante d’Al Horford et qui redonne l’avantage à son équipe sur la ligne des lancers francs. Si forts défensivement dans les dernières minutes du troisième quart-temps, les Sixers semblent manquer de jus. Le momentum s’est inversé. Boston domine son adversaire qui n’arrive plus à rien en attaque.

Brett Brown n’a plus d’idée. Il n’a pas assez de bons défenseurs sur les postes extérieurs pour stopper Gordon Hayward, Jaylen Brown ou Kemba Walker (99-91). Ce dernier régale à la création mais n’oublie jamais de prendre la responsabilité de crucifier son adversaire (101-91). Les Celtics réalisent le dernier quart-temps parfait.

Gros bémol, ils perdent Gordon Hayward touché à la cheville. Joel Embiid puis Josh Richardson donnent tout pour tenter un dernier comeback, mais Boston ne s’affole pas et signe un premier succès dans cette série (109-101).