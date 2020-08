Après 13 participations consécutives dont 9 Finals, LeBron James avait été privé de playoffs l’été dernier pour sa première saison avec les Lakers. Le King s’est donc attelé à remettre la franchise californienne à la place attendue, en tête de la conférence Ouest. Mais au moment de disputer son premier match de « postseason », le « King » doit admettre que ce retour en grâce est loin de ce qu’il avait imaginé.

Lui qui refusait d’imaginer jouer sans fans a dû se rendre à l’évidence. Mais cette fin de saison dans la « bulle » floridienne s’apparente aujourd’hui comme la campagne de playoffs « la plus difficile » pour LeBron James.

« Ce qui est différent, c’est l’environnement, » a-t-il souligné. « Je ne suis pas à la maison, pas avec ma famille, pas dans mon propre lit, je ne suis pas dans notre centre d’entraînement. Je ne me prépare pas à être au Staples Center demain avec nos fans. Il manque beaucoup de choses qui sont essentielles à mon régime quotidien. »

Loin d’être démotivé

Clutch lors de son premier match dans la « bulle » face aux Clippers, il a tout de même tenu son rang lors des sept matchs auxquels il a participé, malgré des pourcentages un peu douteux (22 points à 44.9% au tir dont, 34.1% à 3-pts, 65.8% au lancer, 7.4 rebonds et 6.8 passes décisives en moyenne), validant au passage son titre historique de meilleur passeur de la ligue sur la saison régulière 2019-2020.

Autrement dit, celui que certains commençaient à surnommer le « Washed King » (« roi lessivé ») il y a peu est loin d’être démotivé pour autant, même malmené par des douleurs à l’aine.

« Je ne prends rien pour acquis. Je vis ma vie en maximisant chaque jour. Parce qu’à la fin, je sais d’où je viens, je sais pour quoi je me bats, alors je ne prends rien pour acquis, surtout que j’en suis à ma 17e saison. Je n’entame pas une saison en disant : « OK, les playoffs et ensuite le titre ». Je suis à fond dans le processus. »

Ça tombe bien car les Lakers auront besoin d’un grand LeBron James face aux Blazers.