Timothé Luwawu-Cabarrot n’est pas venu à Orlando pour buller

Un frisson a parcouru l’échine du champion en titre lors de son entrée en lice face aux Nets, lorsque le tandem LeVert – Luwawu-Cabarrot a initié un retour en trombe conclu à 90-82 sur un 3-points du Français.

Sur la lancée de ses derniers matchs de saison régulière, « TLC » a sans doute été celui qui a joué le plus juste du côté de Brooklyn, profitant des fautes de Rodions Kurucs pour intégrer rapidement la rotation. L’ancien joueur d’Antibes a laissé le jeu venir à lui, a pris ses tirs et fait les bons choix, permettant aux siens de faire bonne figure sur ce premier acte malgré les 24 points qui ont séparé les deux formations après 48 minutes (134-110).

Dans un rôle de « stretch four », le Français a notamment fait beaucoup de bien sur le tir extérieur, à 6/9 à 3-points, égalant le record de la franchise en playoffs établi par Mirza Teletovic concernant un joueur en sortie de banc.

« Nous savons de quoi TLC est capable. Nous savons que c’est un excellent shooteur et un excellent slasher, » a déclaré Caris LeVert, auteur de 15 points et 15 passes décisives. « Son QI basket augmente à chaque match en défense, et il est tout simplement plus régulier. Il est très confiant. Nous lui disons de continuer à jouer comme il le fait, qu’il score ou non. Nous avons confiance en lui. C’est formidable de le voir être constant pendant ces matchs, et nous en aurons besoin pour le reste des éliminatoires ».

Enfin récompensé de ses efforts

Le chemin de Timothé Luwawu-Cabarrot en NBA a été semé d’embûches jusque-là. Malgré deux premières saisons encourageantes à Philly, le « swingman » a ensuite été tradé à OKC puis à Chicago jusqu’à la fin de la saison 2019. Sans proposition concrète à l’issue de son contrat rookie, il a participé au camp d’entraînement des Cavs en début de saison avant d’être remercié. Trois semaines plus tard, la roue a enfin tourné, lorsque les Nets lui ont proposé de signer un « two-way contract » pour la saison 2019-2020, le début d’une belle aventure.

Encore fallait-il faire ses preuves, ce que le Frenchy n’a pas tardé à faire dès qu’on lui a donné sa chance, au cours du mois de décembre. « The rest is history », comme on dit aux Etats-Unis.

« Personne ne sait à quel point j’ai travaillé, ce que j’ai traversé, comment j’ai été viré, puis quand j’ai signé un « two-way contract », que j’ai dû me battre pour revenir me faire une place dans la ligue. C’est juste tout ce travail effectué durant ces deux derniers années, la phase de quarantaine et toute la confiance que j’ai accumulée à travers les workouts. J’aime l’équipe et mes coéquipiers, donc c’est un super moment ».

Le travail sans relâche de « TLC » a porté ses fruits, une juste récompense d’après son coéquipier Joe Harris qui reconnaît le mérite qu’a eu le Français de ne jamais lâcher, même dans les moments difficiles.

« Tim est un grand joueur, maintenant il a juste plus d’opportunités de jouer et de montrer ce dont il est capable, » a souligné le sniper des Nets. « C’est comme ça que ça se passe, c’est la nature de la NBA. Il y a des tonnes de gars qui, si on leur en donne l’occasion, dans les bonnes circonstances, dans la bonne situation, sont capables de contribuer de manière importante et de montrer ce dont ils sont capables ».

Le plein de confiance

Entre la confirmation du talent de Caris LeVert, qui s’est encore comporté en leader hier malgré la défaite et un scénario compliqué (+33 pour les Raptors dès le deuxième quart-temps), les Nets continuent de trouver des alternatives aux absences de ses joueurs cadres.

Avec un élément qui ressort du groupe et du jeu de Timothé Luwawu-Cabarrot : une grande confiance.

« La capacité de Caris LeVert à voir le jeu et à voir ses coéquipiers a vraiment évolué, et ça permet à des gars comme « TLC » d’en être récompensés, » a ainsi analysé Jacque Vaughn, coach de Brooklyn. « « TLC » nous a donné de superbes minutes, nous avons fini par le titulariser en deuxième mi-temps à cause des ennuis de Rodi, mais vous le voyez jouer avec une confiance incroyable ».

Jusqu’où cette confiance mènera son groupe ? Début de réponse demain soir, pour l’acte II face aux Raptors.