Jordan Brand : Chris Paul dévoile discrètement la CP3.XIII

Il y avait une nouveauté aux pieds de Chris Paul lors de son échauffement vendredi dernier. Le meneur du Thunder est arrivé sur le parquet avec la CP3.XIII, sa nouvelle chaussure signature.

Une première sortie habillée par un coloris très audacieux. Léopard, vert pomme et semelle gomme, il fallait oser. Du côté de la silhouette, on est dans la continuité des modèles portés par Chris Paul au fil des dernières saisons.

Pas encore de date de sortie annoncée. Rien n’assure d’ailleurs qu’elle sera disponible en France.

Photos via Joe Murphy/Getty

