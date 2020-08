Rudy Gobert et Donovan Mitchell, un destin commun lié aux Nuggets

Et si Rudy Gobert et Donovan Mitchell avaient porté les couleurs des Nuggets… Ce n’est pas totalement de la science-fiction puisque les deux joueurs vedettes du Jazz sont arrivés en NBA via des choix de Draft de Denver !

En 2013, les Nuggets possédaient ainsi le 27e choix de la Draft, qu’ils échangeront au Jazz contre le 46e choix et du cash. En 2017, c’est aussi eux qui possédaient le 13e choix, et ils l’échangeront contre Trey Lyles et le 24e choix du Jazz. Et voilà comment Utah a choisi Rudy Gobert en 2013 puis Donovan Mitchell en 2017.

Depuis, chacun y a trouvé son compte, et les Nuggets n’ont finalement pas trop de regrets à avoir puisqu’ils viennent de terminer 3e de la conférence Ouest, et ils possèdent sans doute le meilleur pivot de la NBA avec Nikola Jokic au coeur d’un effectif très riche. Quant à Utah, il a transformé les deux joueurs en All-Stars, et ils devront se montrer à la hauteur de ce nouveau statut, et transformer leur querelle du printemps en complicité de l’été.

« J’aime vraiment la dynamique actuelle. Tout le monde est sur la même longueur d’onde, et j’ai vraiment le sentiment que le meilleur basket du Jazz reste à venir »

« Que nos go-to-guys jouent bien est un impératif dans n’importe quel match, et les playoffs sont le sommet de ce qu’on veut faire, et on aura besoin que nos joueurs élèvent leur niveau » annonce Mike Conley. « On a besoin que tout le monde donne le meilleur de soi, et évidemment que ces deux gars, Rudy et Donovan, montrent la voie. »

En début de saison, le Jazz se posait carrément comme un candidat au titre avec les arrivées de Mike Conley et de Bojan Bogdanovic. Mais l’équipe n’a pas forcément rassuré cette saison, oscillant entre de très bonnes périodes, et des phases indignes de son rang.

Aujourd’hui, Bojan Bogdanovic n’est plus là, opéré du poignet, et le Jazz n’a aucune certitude.

« On n’a plus le choix, et je pense que ça nous va » répond Donovan Mitchell au Deseret News. « C’est notre boulot de faire ce qu’on attend de nous. Bojan n’est pas là, et c’est évidemment une grosse perte, mais je pense qu’on a le personnel pour s’en sortir et continuer ce qu’on fait. »

Pour Rudy Gobert, cette reprise dans la « bulle » est positive et le Jazz arrive lancé. « Les Nuggets sont une très bonne équipe, et on sait, Donovan et moi, qu’on aura besoin chacun de l’autre et de le faire ensemble » conclut le Français. « J’aime vraiment la dynamique actuelle. Tout le monde est sur la même longueur d’onde, et j’ai vraiment le sentiment que le meilleur basket du Jazz reste à venir. »