Vlade Divac parti, Peja Stojakovic quitte son poste d’assistant GM aux Kings

Après cinq ans où il n’a pas réussi à relancer les Kings, Vlade Divac a donc quitté son poste de GM de Sacramento, le propriétaire Vivek Ranadivé ayant commencé à le pousser dehors en limitant ses pouvoirs.

C’est Joe Dumars qui prend pour l’instant la direction sportive du club, alors que Peja Stojakovic s’en va aussi.

Arrivé dans les bagages de Vlade Divac, l’ancien shooteur a ainsi occupé différents postes au sein de l’organigramme de la franchise, devant assistant GM ces deux dernières saisons.

« Ça a été une joie et un honneur de travailler dans la direction des Kings ces cinq dernières années. Je veux remercier l’organisation et particulièrement les incroyables fans, autour du monde, pour leur soutien toutes ces années. Sacramento sera toujours ma maison et je ne souhaite que le meilleur au club » explique-t-il.

Un communiqué poli et classique, auquel les Kings ont répondu par un communiqué également poli et classique.

« Nous sommes très reconnaissants à Peja pour sa contribution et son engagement envers les Kings et la ville de Sacramento, à la fois en tant que légende et en tant que dirigeant », a ainsi expliqué le propriétaire de la franchise, Vivek Ranadivé. « Peja est un pilier de la communauté et il fera toujours partie de la famille des Kings. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, tout le meilleur pour l’avenir. »