L’énergie contagieuse de Kyle Lowry

« Ce sentiment est sans égal. À part la naissance de mes enfants, je ne pense pas avoir jamais eu un sentiment similaire. Et c’est ce qui me motive ». À 34 ans et avec 13 saisons au compteur, Kyle Lowry a toujours la flamme.

Qui aurait pu penser qu’après avoir enfin décroché le titre la saison dernière, le meneur de Toronto lèverait le pied ? Spécialiste dans la provocation de passage en force (entre autres), exercice dans lequel il faut savoir faire don de son corps, Kyle Lowry a toujours le feu intérieur, signant l’une de ses plus belles saisons en carrière.

Il est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire de la ligue à cumuler au moins 19.4 points, 5 rebonds, 7.5 passes décisives à l’âge de 34 ans, après Larry Bird et LeBron James…

« Il a mon plus grand respect et celui de notre franchise, pour continuer à se battre comme il le fait chaque année et pour avoir enfin franchi le sommet de la montagne l’année dernière, » a notamment déclaré Erik Spoelstra. « Je pense que c’est un vrai gagneur dans cette ligue. Il est tellement dans la compétition… Il plonge, il encaisse des passages en force, et ne ménage pas son corps, tout ça pour essayer d’aider son équipe à gagner ».

Un exemple sur et hors du terrain

Par son jeu et son état d’esprit, Kyle Lowry force le respect de ses pairs. Les Raptors aussi, savent l’importance de leur meneur aux côtés des autres joueurs majeurs de l’équipe.

« J’aimerais voir ses coéquipiers le copier davantage, » a par exemple souligné son coach, Nick Nurse. « J’aimerais qu’ils se battent comme il le fait et qu’ils provoquent plus de passages en force et tout ça. Ils jouent avec beaucoup d’énergie, d’efforts et de communication parce qu’il est là et que c’est lui qui gère le trafic. J’aimerais bien qu’ils l’imitent dans certains domaines ».

Leader par l’exemple sur le terrain, il est aussi celui qui sait trouver les bons mots pour remotiver ou transcender les siens dans les vestiaires.

C’est ainsi que lorsque Kawhi Leonard et Danny Green sont partis après le titre de champion la saison passée, et que beaucoup voyaient Toronto ne pas s’en relever, Kyle Lowry a développé une toute autre approche.

« On est exactement la même équipe, » a-t-il rappelé. « On joue dur et on vient sur le terrain pour défendre fort. On a des pros. On essaie juste de gagner chaque match. C’est ce qu’on a toujours fait ».

Dix mois après le début d’une saison pour le moins chaotique, Kyle Lowry se prépare maintenant à vivre sa septième campagne de playoffs consécutive avec les Raptors.

Avec le même entrain et la même volonté de contribuer le plus possible à la réussite de son équipe. Cette première série lui rappellera des souvenirs puisque comme en 2014, ce sera d’ailleurs face à Brooklyn.