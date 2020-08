Les Pelicans se séparent d’Alvin Gentry !

On pensait qu’il était le coach idéal pour cet effectif composé notamment de Zion Williamson, Brandon Ingram et Lonzo Ball, mais finalement Alvin Gentry n’est pas parvenu à qualifier les Pelicans en playoffs. Résultat : ESPN annonce que ses dirigeants ont décidé de le couper, et c’est une demi-surprise tant il est respecté dans le métier.

D’autant qu’il n’a pas été gâté puisque son joueur vedette, Zion Williamson, n’a joué que 24 matches cette saison.

Il y a une semaine, une rumeur évoquait déjà un possible limogeage de l’ancien coach des Suns et ancien assistant des Warriors, et c’est donc chose faite. Pour le remplacer, deux premiers noms avaient été avancés : Tyronn Lue et Jason Kidd, actuellement assistants aux Clippers et aux Lakers. Vice-président des Pelicans, David Griffin les connaît très bien pour avoir travaillé avec le premier à Cleveland, et avec le second à Phoenix.

ESPN ajoute aussi Kenny Atkinson, ancien coach des Nets. Nos confrères précisent aussi que la direction aurait un oeil sur Jacque Vaughn si ce dernier est remplacé à Brooklyn.

Arrivé en 2015 à la Nouvelle Orléans, Alvin Gentry quitte la Louisiane avec une seule qualification en playoffs comme bilan. C’était en 2018 avec un mémorable 4-0 face aux Blazers au premier tour, avant de perdre 4-1 face aux Warriors en demi-finale de conférence.