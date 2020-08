Luka Doncic, un habitué des grands rendez-vous

Dès sa deuxième saison NBA, Luka Doncic va donc compiler All-Star game et playoffs, et ce n’est pas si courant. A titre d’exemple, LeBron James avait attendu sa 3e saison pour découvrir les playoffs. Rookie Of The Year en titre, le Slovène fait déjà partie des tous meilleurs joueurs de la NBA, et ses stats sont dignes d’un MVP : 28.8 points, 9.4 rebonds et 8.8 passes de moyenne. Seuls Oscar Robertson et Russell Westbrook ont affiché de telles moyennes sur une saison. Et ils n’avaient pas 21 ans…

Car Doncic est un gamin, et on l’oublie un peu car il a déjà pas mal baroudé lorsqu’il était en Espagne, et c’est pour cette raison, qu’il n’est pas plus ému que ça à l’idée de disputer ses premiers playoffs. « Oui, ce sont les playoffs, mais j’ai déjà été en playoffs en Europe », rappelle la vedette des Mavericks à AP. « Ce n’est pas le même niveau, mais ce sont les mêmes émotions. Je suis excité évidemment. »

Doncic fait le modeste car les playoffs en Euroleague, et même le Final Four, c’est du très haut niveau, et il y a deux ans, il avait même terminé MVP de la compétition tout en gagnant le titre. Il avait 19 ans ! En clair, il a l’habitude des phases finales et des grands rendez-vous. On peut donc compter sur lui pour ne pas craquer sous la pression.

« Je suis vraiment impatient de voir la version playoffs de Luka et KP »

« Il est conçu pour les grands moments. Il sera bon » annonce déjà Rick Carlisle. « Je pense que son objectif numéro 1 est de gagner et d’être champion NBA. Il répète de temps en temps qu’il se fout des stats. Je pense que c’est vraiment un joueur unique dans l’histoire de la NBA avec son propre style, extrêmement unique. »

Tout aussi emballé, Mark Cuban. Il s’attendait à une période creuse après la retraite de Dirk Nowitzki, et voilà que ses Mavericks retrouvent déjà les playoffs. « C’est différent d’en 2001 » estime-t-il dans le Dallas Morning News. « Je ne savais pas à quoi m’attendre et les Mavs n’avaient pas été en playoffs depuis longtemps. Aujourd’hui, je connais… mais je suis vraiment impatient de voir la version playoffs de Luka et KP. Je suis incroyablement emballé… On a prouvé qu’on pouvait battre n’importe qui. Nos shooteurs sont là. Luka et KP sont incroyables, et bien sûr, Rick fera en sorte que les gars soient prêts. »

Début des hostilités lundi soir à 3h00 du matin face aux Clippers.