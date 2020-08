Les Grizzlies prêts à montrer les crocs

Avec seulement deux victoires en huit matches, les Grizzlies ont peiné dans la « bulle ». Ils ont sauvé les meubles en arrachant le « play-in », mais les mauvaises prestations ont entraîné la perte de la précieuse huitième place.



Pour rejoindre les Lakers au premier tour des playoffs, il va falloir impérativement battre les Blazers deux fois en deux jours. Pas facile en temps normal et encore moins avec un Damian Lillard aussi bouillant depuis une semaine.

« Allons nous amuser, en jouant dur et bien », annonce Anthony Tolliver au Memphis Commercial Appeal. « On jouera nos chances avec ça et il faut prendre un match à la fois. »

Ces mots risquent d’être un peu courts face à une équipe de Portland déterminée. Les Blazers l’ont montré dès le premier match de cette reprise, contre Memphis justement, avec une victoire en prolongation puis avec les prestations de Lillard. Là où Ja Morant et compagnie ont souvent coulé, se sauvant grâce à une équipe de Milwaukee qui avait fait tourner le dernier match.

« Portland est une équipe affamée », prévient Grayson Allen. « N’importe quelle équipe le serait avec un Damian Lillard. On sait qu’on doit avoir la même énergie qu’eux et qu’on doit prendre ce premier match. »

Les Grizzlies pourront se pardonner ce relâchement pendant les matches de classement s’ils parviennent à monter en intensité ce samedi soir (20h30), puis encore dimanche soir. Mais après deux semaines très irrégulières et parfois inquiétantes, pourront-ils résister à Lillard et sa bande ?

« On doit être constamment au courant de l’endroit où il est sur le parquet. Tout le temps », annonce Tolliver, en parlant de « Dame ». « Peu importe le défenseur qui va s’occuper de lui, il doit avoir les mains actives. Pour le contenir, on devra le faire à cinq. »