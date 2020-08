Les Bulls cherchent un coach proche des joueurs

Qui dit nouveau GM, dit souvent nouveau coach. Et Jim Boylen en a fait les frais vendredi, coupé par le nouveau tandem fort des Bulls composé d’Arturas Karnisovas et de Marc Eversley, respectivement vice-président et GM. Ce duo doit désormais lui trouver un remplaçant, et Karnisovas prévient qu’ils cherchent un formateur et un communiquant.

« Nous recherchons plusieurs critères que nous allons décider en interne, mais l’attention portée aux joueurs est notre priorité numéro 1 » précise l’ancien dirigeant des Nuggets. « Au regard de ce nous avons l’intention de faire, nous allons continuer à nous focaliser sur la formation des joueurs, et nous recherchons quelqu’un qui place en premier ses relations avec les joueurs, et qui est un bon communiquant. Il y a évidemment beaucoup de critères qui entrent en jeu, mais je le répète, ce sont les principaux. Notre recherche va débuter immédiatement. »

Beaucoup de candidats sont en playoffs

Selon les médias locaux et nationaux, ils sont six sur la ligne de départ et il y a essentiellement des assistants. Les réussites récentes de Nick Nurse aux Raptors, Taylor Jenkins aux Grizzlies ou de Quin Snyder au Jazz prouvent qu’il est possible de réussir immédiatement la transition d’un poste d’assistant à celui de « head coach ». Les assistants sont très proches des joueurs, à la fois sur le plan humain et technique puisqu’ils participent aux exercices et font souvent le relais avec le coach. Ils sont aussi une oreille pour faire passer des messages.

« Il n’y a pas de chiffre spécifique » assure Karnisovas au sujet du nombre de candidats. « Il n’y a pas de date-butoir. Nous allons compiler la liste de candidats, et on débutera l’étape des entretiens« . Il faut savoir que beaucoup de candidats potentiels sont actuellement dans la « bulle » à Disney World comme Darvin Ham (Bucks), Wes Unseld Jr. (Nuggets) ou encore Ime Udoka (Sixers), et que les Bulls devront peut-être attendre que leurs équipes respectives soient éliminées pour obtenir l’autorisation de s’entretenir avec eux.