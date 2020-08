Les Clippers viennent à bout du Thunder en prolongation

Alors que les Clippers avaient mis au repos Kawhi Leonard, Paul George et Lou Williams, le Thunder alignait une équipe plus compétitive. Chris Paul ne jouait pas, mais des titulaires étaient présents. Pendant la première mi-temps surtout et pour peu de temps bien évidemment. Les deux équipes veulent courir en début de match même si l’efficacité n’est pas au rendez-vous. Oklahoma City est devant après le premier quart-temps (22-21).

En début de second quart-temps, le Thunder fait l’écart. Joakim Noah répond sous le cercle, mais l’attaque de Billy Donovan, portée par Dennis Schroder, est bien trop tranchante pour des Clippers affaiblis. Grâce au show de l’Allemand, le Thunder mène de dix points à la pause (47-37).

Au retour des vestiaires, la dynamique change et ce sont les Clippers qui reprennent fort. Ils trouvent des shoots ouverts et passent devant. La défense de zone mise en place par Doc Rivers perturbe le Thunder (63-70). Hamidou Diallo ne ménage pas ses efforts, mais il ne parvient pas à éviter une prolongation entre les deux équipes. C’est même lui qui donne quatre points d’avance dès son entame, avec un panier primé plus la faute.

Sauf que les Clippers peuvent compter sur un héros improbable : Terance Mann. Déjà très présent au rebond et en seulement quelques secondes, il inscrit un shoot à 3-pts important, offre une passe décisive dans le coin pour un autre shoot à 3-pts et marque un dernier panier à mi-distance. C’est plié, victoire des Clippers (107-103).