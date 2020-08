Pacers – Heat : très grosse frayeur pour Derrick Jones Jr.

Plus que la victoire des Pacers face au Heat (102-92) avec 23 points de Doug McDermott, on retiendra la sortie sur blessure de Derrick Jones Jr. Le vainqueur du Slam Dunk Contest s’est écroulé au sol après un écran du rookie Goga Bitadze, et il est resté allongé plusieurs minutes avant d’être évacué du terrain.

Plus tard dans la soirée, le Heat a communiqué sur son état de santé. « Il bouge déjà mieux » a rassuré Erik Spoelstra. « Il a pris un choc au niveau de l’épaule et du cou. C’est un peu plus douloureux qu’un simple torticolis« .

Derrick Jones Jr a passé les différents tests liés au protocole commotion, ainsi qu’un scanner et une IRM. Il sera réévalué pendant le week-end, et sa participation pour le début des playoffs est très incertaine.

« On espère qu’il va bien » a réagi Nate McMillan, le coach des Pacers. « On a trouvé que c’était un écran solide, et il s’est pris l’épaule de Gogo au niveau du cou. On ne veut jamais voir des choses comme ça… Il y a de la compétition, mais on est unis et soudés dans ce championnat. Dans un match comme ça, qui servait à se préparer pour les playoffs, on veut tous en sortir sans blessé. »