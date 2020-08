Les Wizards terminent sur une bonne note face aux remplaçants des Celtics

Le match a commencé sous le signe de la maladresse. Les shoots ratés près du cercle s’accumulent. De plus, les Celtics perdent des ballons et font des fautes. Les Wizards aussi peinent avec la balle. Si bien qu’en moins de cinq minutes, huit possessions ont été gâchées (treize en premier quart-temps), en plus des tirs manqués. Le spectacle est assez pénible. Washington parvient à faire l’écart grâce aux lancers-francs (26-21).

Le début de deuxième quart-temps permet de retrouver un peu d’adresse à 3-pts. C’est la seule séquence d’efficacité dans ce domaine au milieu d’une mi-temps ratée derrière la ligne. Vincent Poirier (9 rbds, 3 cts) fait une entrée remarquée avec son activité au contre et au rebond. Ce n’est pas suffisant pour compenser les ballons perdus ou empêcher le 12-4 des Wizards. Quand les deux équipes rejoignent les vestiaires, les joueurs de Scott Brooks sont toujours devant (56-51).

La pause a fait du bien aux troupes de Brad Stevens. Les Celtics redémarrent bien. Washington parvient à réagir avec deux shoots primés. La défense de Boston passe en zone au moment où Tacko Fall entre en jeu. Le géant se signale avec un gros contre mais aussi deux fautes rapides. Globalement, sa présence est intéressante mais c’est toujours trop peu pour les Celtics (78-77).

Ce sera l’histoire du match et du dernier quart-temps. Boston résiste, reste au contact, mais sans jamais passer l’obstacle. L’ultime exemple : à 24 secondes du terme, les Celtics sont menés de quatre points et ont la balle pour se rapprocher. Ils n’ont même pas l’occasion de tenter leur chance puisqu’ils perdent la gonfle, par négligence… L’agressivité de Thomas Bryant (26 points, meilleur marqueur du match) vers le cercle use les hommes en vert, qui finissent donc par céder et s’incliner 96-90.

Les deux équipes se séparent et prennent des chemins opposés : fin de saison et début des vacances pour Washington, place désormais aux choses sérieuses et aux playoffs pour Boston avec une série face aux Sixers.