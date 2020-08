Ian Mahinmi termine son aventure à Washington sur le banc

Selon toute vraisemblance, Ian Mahinmi devrait encore une fois rester sur le banc contre Boston ce jeudi après-midi (le match est à 18h). C’est la dernière rencontre des Wizards dans la « bulle » mais également l’ultime du Français à Washington.



L’intérieur de 33 ans, très actif sur la question sociale, arrive au terme de son énorme contrat signé en 2016 (64 millions de dollars sur quatre ans) et il termine son aventure avec huit matches d’affilée sur le banc.

« Je vais continuer de donner du temps de jeu aux jeunes », se justifie Scott Brooks pour NBC Sports. « Ian et moi avons une excellente relation et on en a parlé. J’ai apprécié sa présence ici, son implication avec le groupe. Chacun avait le choix de venir et c’était difficile de quitter sa famille. »

Même s’il a compilé sa meilleure année sous les couleurs de Washington, et également battu son record en carrière le 30 décembre 2019 (25 points contre Miami), Mahinmi a joué son dernier match le 28 février dernier et il n’a pas toujours été utilisé cette saison.

Et pas sûr que le champion 2011 retrouve un contrat à l’automne. En tout cas, il devra sans doute accepter un salaire plus proche de ses années à Indiana (4 millions) ainsi qu’un rôle en sortie de banc, ce qui a toujours été le cas depuis son arrivée en NBA en 2007, sauf lors de la saison 2015-2016 avec Pacers.