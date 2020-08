Les Pacers rassurants pour T.J. Warren

Comme les playoffs commencent dans quelques jours, chaque blessure ou absence est source d’inquiétude. Ne pas voir T.J. Warren en tenue contre les Rockets ce mercredi soir a donc été remarqué.



L’ailier, qui brille comme jamais dans la « bulle » avec 31 points de moyenne, souffre de la voûte plantaire. Mais Nate McMillan a été rassurant après la rencontre.

« Il a déjà connu ça durant la saison, il est capable de jouer avec », déclare le coach à l’Indy Star. « Là, il avait un peu mal, donc on voulait lui donner du repos. »

Et il n’est pas le seul des Pacers touchés par les pépins physiques. Malcolm Brogdon a mal au cou, JaKarr Sampson au dos et Doug McDermott aux genoux. Mais la voûte plantaire, ça peut vite devenir sérieux et très handicapant.

La preuve avec Domantas Sabonis, touché par la même blessure et qui n’a toujours pas repris la compétition après avoir quitté la « bulle » le 24 juillet dernier pour se soigner. L’intérieur lituanien, toujours loin de Disney World, n’est pas près de reprendre mais McMillan a glissé à ESPN qu’il n’était pas encore écarté définitivement pour les playoffs.

Mais entre le manque de rythme et la quarantaine obligatoire à observer à son retour à Orlando, il ne va pas falloir traîner pour revenir…